СМИ: Падел-клуб для мужчин с выбором партнерши появится в России

В столичном районе Хорошево-Мневники откроют падел-клуб только для мужчин с возможностью выбрать партнершу. В нем обустроят приватные корты, зоны отдыха, бар, переговорные и спа. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил Москвач.
Кроме того, на сайте проекта присутствовал раздел, в котором говорилось, что игроки смогут подбирать наряды партнерш без каких-либо ограничений. На портале также были размещены снимки женщин в откровенных образах. Стоимость игры в таком заведении может составить около 200 тысяч рублей.
Позднее эту информацию удалили с сайта проекта и опубликовали сообщение, в котором говорилось, что «идея клуба не подразумевала никакого рода интим-эскорт-услуг», передает Telegram-канал.
12 марта появились сообщения о том, что в Санкт-Петербурге в подвале исторического дома в Адмиралтейском районе находится подпольный БДСМ-клуб. Заведение обнаружили специалисты коммунальной службы, когда им понадобилось попасть в одно из соседних зданий. Вместо охранной зоны сотрудники тепловой сети нашли БДСМ-студию, дизайн которой был выполнен в красных оттенках, а в одной из комнат находились клетка и дыба.