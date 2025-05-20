СМИ: Падел-клуб для мужчин с выбором партнерши появится в России

12 марта появились сообщения о том, что в Санкт-Петербурге в подвале исторического дома в Адмиралтейском районе находится подпольный БДСМ-клуб. Заведение обнаружили специалисты коммунальной службы, когда им понадобилось попасть в одно из соседних зданий. Вместо охранной зоны сотрудники тепловой сети нашли БДСМ-студию, дизайн которой был выполнен в красных оттенках, а в одной из комнат находились клетка и дыба.