Спецпредставитель Путина Титов поддержал идеи Бастрыкина по поводу мигрантов

«А мы с главой СК [Александром Бастрыкиным] и не спорим. Более того, сами это предлагали», — сказал Титов, чьи слова приводит РБК. Заявление прозвучало в ответ на инициативу главы Следственного комитета, который призвал бизнес брать на себя все расходы, связанные с пребыванием мигрантов.