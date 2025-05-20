ГД может сократить срок выплат единовременных пособий раненым военным до 30 дней

В ходе пленарного заседания Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает максимальный срок в 30 дней для выплаты единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, получившим ранения, делающие невозможным продолжение службы, а также членам семей погибших военнослужащих и добровольцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает, что проверка документов должна производиться в срок, не превышающий 15 дней. А затем должна происходить выплата единовременного пособия. Ее срок тоже должен быть ограничен до 15 дней.
Сейчас же сроки не установлены, в связи с этим многие военнослужащие и их родственники жалуются на существенные задержки в выплатах, говорится в пояснительной записке авторов инициативы.
Ранее KP.RU сообщил, что выплаты раненным бойцам, участвующим в СВО, хотят пересмотреть. В конце 2024 года поступила инициатива о том, что за тяжелые ранения должна назначаться компенсация намного больше, чем сейчас.