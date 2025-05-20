ГД может сократить срок выплат единовременных пособий раненым военным до 30 дней

В ходе пленарного заседания Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает максимальный срок в 30 дней для выплаты единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, получившим ранения, делающие невозможным продолжение службы, а также членам семей погибших военнослужащих и добровольцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.