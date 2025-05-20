Жители Подмосковья спасли маленького лося от неминуемой смерти

История со счастливым концом произошла в Подмосковье. Главный герой — маленький лосенок, которого спасли неравнодушные люди.
Что произошло.
18 мая в Истринском районе недалеко от КП «Княжье озеро» был сбит лосенок, о чем сообщает телеграм-канал Baza. Несколько суток местные жители пытались помочь несчастному животному, однако, самостоятельно без специальной подготовки люди справиться не могли.
На вызов приехали сотрудники ГИБДД, зафиксировали ДТП, но дальнейшая судьба дикого зверя их не волновала. Местные снова остались наедине с проблемой, никому не хотелось оставить животное с травмами на верную смерть.
Решили обратиться за помощью к неравнодушным людям в соцсетях, и это сработало. На место приехали волонтеры, которые обратились на горячую линию по защите животных, кроме того, позвонили в МЧС, в администрацию района и в Минсельхоз. Тем не менее организации не слишком спешили решать проблему. Дошло до того, что некоторые местные жители успели за время ожидания служб нарисовать плакаты и выйти на улицу, привлекая еще больше внимания к лосю.
Благодаря общественному резонансу 19 мая судьба лося все же решилась. К месту ДТП прибыли и ветеринары, и даже чиновники, местных жителей, которые все это время не отходили от животного, оповестили, что пострадавшего отправят в Лосиный остров. Но сначала лосю необходимо было оказать помощь в стенах ветклиники, которая находится в Дмитровском районе.
К моменту прибытия в клинику, лосю стало еще хуже, врачи сообщили, что животное в тяжелом состоянии. У него множество переломов.
Сегодня стало известно, что лося готовят к операции, сообщает телеграм-канал Shot. Лосю наложили временный гипс и поставили капельницу с физраствором. Кстати, врачи успели дать рогатому пациенту имя — Илюша.
После проведения операции лося будут наблюдать некоторое время, после чего его уже можно будет транспортировать в «Лосиный остров».