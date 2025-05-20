Жители Подмосковья спасли маленького лося от неминуемой смерти

Решили обратиться за помощью к неравнодушным людям в соцсетях, и это сработало. На место приехали волонтеры, которые обратились на горячую линию по защите животных, кроме того, позвонили в МЧС, в администрацию района и в Минсельхоз. Тем не менее организации не слишком спешили решать проблему. Дошло до того, что некоторые местные жители успели за время ожидания служб нарисовать плакаты и выйти на улицу, привлекая еще больше внимания к лосю.