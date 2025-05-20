Единственную картину Паши Техника продали на аукционе: за полотно отдали внушительную сумму

Единственная картина, которую успел при жизни написать популярный рэпер и блогер Паша Техник, ушла с молотка в Санкт-Петербурге за внушительную сумму. Полотно носит громкое название «Легенда», и было создано покойным Техником вместе с художником Игорем Исполиным. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».
«Новым владельцем работы стал петербургский коллекционер Дмитрий Князев. Организаторы выставки признались, что не ожидали такого ажиотажа вокруг картины, созданной человеком, далёким от академического искусства», — говорится в публикации.
Уточняется, что Князев отдал за картину Техника и Исполина аж 126,5 тыс. долларов, что равняется приблизительно 10 млн рублей. Картина оказалась единственной в своём роде, к созданию которой рэпер приложил руку, однако если бы не его скоропостижная смерть — работ могло быть больше, так как планировалась целая серия.
Ранее KP.RU сообщил, что Паша Техник умер в конце марта 2025 года в больнице Таиланда. После его тело перевезли в Россию, где состоялись похороны.