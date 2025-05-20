Единственную картину Паши Техника продали на аукционе: за полотно отдали внушительную сумму

Уточняется, что Князев отдал за картину Техника и Исполина аж 126,5 тыс. долларов, что равняется приблизительно 10 млн рублей. Картина оказалась единственной в своём роде, к созданию которой рэпер приложил руку, однако если бы не его скоропостижная смерть — работ могло быть больше, так как планировалась целая серия.