Переехавшие в Британию россияне пожаловались на неприятную черту англичан

Стендап-комик Дмитрий Коваль рассказал о трудностях с поиском вкусной еды в ресторанах Парижа. Юморист отметил, что в городе можно отыскать только дорогие заведения или забегаловки. Артист также поделился своими впечатлениями от поездке в Лос-Анджелес и отметил, что в первую очередь США удивили его очень большими расстояниями. Блогер и урбанист Илья Варламов* в свою очередь рассказал о поездке в расположенный в американском штате Миссисипи город Джексон, который считается самым опасным в США.