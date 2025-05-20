Переехавшие в Британию россияне пожаловались на неприятную черту англичан

Перебравшиеся из России в Великобританию супруги рассказали, что большинство англичан выглядят крайне приветливо и дружелюбно, но на деле стараются никому не открываться и просто пытаются быть вежливыми, из-за чего с ними трудно построить близкие отношения.
По словам семейной пары, другая яркая черта британцев — отсутствие комплексов и любовь к жестким шуткам. Они объяснили, что англичане спокойно реагируют даже на немного черный юмор и с удовольствием подшучивают над окружающими.
— Чтобы не потерять уважение, нужно отшучиваться на все эти гадости, — передает слова супругов Lenta.ru.
Стендап-комик Дмитрий Коваль рассказал о трудностях с поиском вкусной еды в ресторанах Парижа. Юморист отметил, что в городе можно отыскать только дорогие заведения или забегаловки. Артист также поделился своими впечатлениями от поездке в Лос-Анджелес и отметил, что в первую очередь США удивили его очень большими расстояниями. Блогер и урбанист Илья Варламов* в свою очередь рассказал о поездке в расположенный в американском штате Миссисипи город Джексон, который считается самым опасным в США.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.