Глава Перми проверил обустройство участка Черняевского леса у ДКЖ

«Первыми обновим спортивные площадки у улицы Братьев Игнатовых и в месте отдыха “Ветеранское”. Поставил задачу управлению по экологии и природопользованию постепенно модернизировать места отдыха в городских лесах, заменяя малые архитектурные формы на более современные. В Балатовском парке проводим работы по озеленению. Дополнительно поручил комитету по физической культуре и спорту обновить покрытие на спортивной площадке», — отметил глава города.