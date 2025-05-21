Глава Перми проверил обустройство участка Черняевского леса у ДКЖ

Глава города Эдуард Соснин проверил ход работ по обустройству участка Черняевского леса от ДКЖ до ул. Подлесной. Их ведут в рамках проекта «Зеленое кольцо Перми».
На участке обустройства подрядчик завершил монтаж входных групп, продолжает работы по установке детской площадки, монтажу системы уличного освещения. В ближайшее время территорию дополнят малые архитектурные формы.
Ранее на этом участке Черняевского леса работы выполняла другая подрядная организация. Она успела смонтировать элементы детской площадки, которые выполнили не по проекту. Администрация города работу не приняла и не оплатила, с подрядчиком расторгли договорные отношения.
Эдуард Соснин также проинспектировал состояние основной части Черняевского леса и Балатовского парка после зимы. Работу по благоустройству территории завершили летом 2024 года. На ней обустроили беговые и велосипедные дорожки, установили входные группы, установили систему видеонаблюдения и провели освещение.
Комплекс работ также включил реновацию мест отдыха, включая оборудование деревянных настилов, пешеходной аллеи «Меридиан», ремонт асфальтового покрытия со стороны ул. 9 Мая.
Фото: Администрация города Перми.
В ходе инспекции глава Перми обсудил планы реновации мест, не вошедших в первоначальный проект. О них Эдуард Соснин сообщил в своем телеграм-канале.
«Первыми обновим спортивные площадки у улицы Братьев Игнатовых и в месте отдыха “Ветеранское”. Поставил задачу управлению по экологии и природопользованию постепенно модернизировать места отдыха в городских лесах, заменяя малые архитектурные формы на более современные. В Балатовском парке проводим работы по озеленению. Дополнительно поручил комитету по физической культуре и спорту обновить покрытие на спортивной площадке», — отметил глава города.