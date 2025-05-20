Из-за непогоды в Ростове ввели режим повышенной готовности

В связи с ухудшением погодных условий в городе введен режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.
Режим повышенной готовности будет действовать с 20 мая до 12 часов 22 мая. По данным синоптиков, в этот период в донской столице и регионе в целом ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 25 метров в секунду.
Ростовчанам необходимо соблюдать правила безопасности, также ограничить передвижение по городу без необходимости. Жителям стоит быть внимательнее вблизи рекламных конструкций и деревьев. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно позвонить в службу спасения по номеру 112.
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