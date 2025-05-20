Освобождавшего Курскую область генерала Солодчука назначили командующим ЦВО

Должность командующего ЦВО ранее занимал генерал-полковник Андрей Мордвичев, назначенный на этот пост в феврале 2023 года. Солодчук был заместителем командующего группировкой войск «Центр», а в текущем году выступал с докладами перед высшим командованием в качестве командующего группировкой войск «Курск».