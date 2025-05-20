Освобождавшего Курскую область генерала Солодчука назначили командующим ЦВО

Генерал-полковник Валерий Солодчук стал командующим Центрального военного округа (ЦВО). Он также будет руководить группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции на Украине, рассказали в Министерстве обороны РФ.
В сообщении военного ведомства говорится, что 20 мая министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Центр». Во время своего визита он ознакомился с отчетами офицерского состава штаба и командующего войсками ЦВО, генерал-полковника Валерия Солодчука.
Должность командующего ЦВО ранее занимал генерал-полковник Андрей Мордвичев, назначенный на этот пост в феврале 2023 года. Солодчук был заместителем командующего группировкой войск «Центр», а в текущем году выступал с докладами перед высшим командованием в качестве командующего группировкой войск «Курск».
Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов неоднократно подчеркивали достижения и положительно оценивали деятельность российских военнослужащих на курском направлении.
Ранее сообщалось, что Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в Курской области.