В Каннах выбирают претендентов на собачью премию

Среди героев фильма — ныне легенды мирового кино, а тогда совсем молодые актеры Джин Сиберг и Жан-Поль Бельмондо, сыгравшие главные роли в картине Годара. Рядом с ними — начинающие в кино Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Аньес Варда, имя которой с недавних пор носит один из фестивальных залов. Кинематографические боги воскресают на экране. Многие из них только-только начинают свой путь, и они — не забронзовевшие истуканы, а трогательные люди с милыми слабостями. Росселлини, к примеру, забирает с собой остатки бутербродов со стола. Ничто человеческое ему не чуждо.