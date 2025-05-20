В Каннах выбирают претендентов на собачью премию

78-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре, и уже можно делать некоторые выводы. Он стал беспрецедентным за последние годы по количеству звезд, и прежде всего голливудских. После паузы, связанной с крупнейшими кинозабастовками, жизнь постепенно входит в прежнее русло.
Приезжают звезды не только представлять картины. У каждого тут индивидуальная траектория. К примеру, Николь Кидман приехала за наградой «Женщина в движении» на юбилейную, десятую церемонию этой премии. Собрались там те селебрити, кого не было на звездной дорожке. В Каннах всякий раз проходит масса скрытых для посторонних глаз мероприятий и приемов, и только по фотографиям можно потом узнать, что они случились.
Канны заливает дождем, и первым непогоду принял на себя Спайк Ли, приехавший представлять новый фильм «Рай и ад», показанный вне конкурса. Навес, появившийся над красной дорожкой несколько лет назад, радикально не спасает от непогоды. Под ногами лужи и мокрые ковры.
Другую картину про дорогу в рай через ад еще до приезда Спайка Ли представили в конкурсе испанские кинематографисты. В самом ее названии «Сират» многое сказано. Это мост, через который, как по проволоке, можно пройти в рай, миновав ад, оставшийся где-то внизу под ногами. Снял эту самую энергетически емкую картину режиссер Оливера Лаше. Ее продюсерами стали братья Альмодовар.
Луис, которого сыграл один из самых известных испанских актеров Серхи Лопес, отправляется с сыном-подростком на поиски пропавшей пять месяцев назад дочери. Он смутно догадывается, где она может быть, а потому буквально садится на хвост компании рейверов, устраивающих массовые медитации под техно-музыку в марокканской пустыне.
Они движутся опасными тропами в сторону Мавритании. В поисках дочери Луис теряет сына. Это не вполне реалистическое роуд-муви, скорее сакральная история, завораживающая зрителя неподконтрольным драйвом. Фактически изгои общества, лишенные дома, рук и ног, оказываются самыми свободными людьми на свете. Их жизнь — вечное кочевье. Режиссер слышит голос пустыни — не зря несколько лет прожил в Марокко.
Кстати, 23 мая в Каннах в 25-й раз вручат The Palm Dog лучшим собакам, снимавшимся в кино. Так вот, есть все основания, что одним из серьезных претендентом на премию станет четвероногая героиня из «Сирата», проделавшая опасный путь по пустыне.
Еще одна картина с драйвом, которого лишены многие европейские фильмы, — «Тень моего отца» Акинолы Дэвиса, уроженца Нигерии, живущего в Великобритании. Она участвует в программе «Особый взгляд» и рассказывает об опасном путешествии отца и двух его сыновей-подростков в большой город. В каждый момент их ждут невероятные события, а страну скоро накроет мрак военного переворота.
Оду кинематографу и его золотой поре — французской «новой волне» — произнес один из самых ярких представителей американского независимого кино Ричард Линклейтер. Его черно-белая картина «Новая волна» реконструирует процесс съемок дебютного фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Она полна ностальгии по былым киновременам, представляющимся теперь наивным романтическим воспоминанием. Все его герои ушли в небытие. Последним покинул этот мир сам Годар, до последних дней отправлявший свои фильмы в Канны, хотя из-за презрения к киносмотрам как таковым лично там не появлявшийся.
Среди героев фильма — ныне легенды мирового кино, а тогда совсем молодые актеры Джин Сиберг и Жан-Поль Бельмондо, сыгравшие главные роли в картине Годара. Рядом с ними — начинающие в кино Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Аньес Варда, имя которой с недавних пор носит один из фестивальных залов. Кинематографические боги воскресают на экране. Многие из них только-только начинают свой путь, и они — не забронзовевшие истуканы, а трогательные люди с милыми слабостями. Росселлини, к примеру, забирает с собой остатки бутербродов со стола. Ничто человеческое ему не чуждо.
Новому гимну французской «новой волны» отчаянно аплодировал в зале Квентин Тарантино.
Линклейтер пригласил на знаковые роли американских и французских актеров. Все они за редким исключением малоизвестные кинематографисты или даже дебютанты. Гийом Марбек сыграл Годара, пожалуй, слишком мягко, но он не породил волну сомнений, как его предшественник Луи Гаррель, сыгравший молодого Годара в фильме «Грозный» Мишеля Хазанавичуса.
Обри Дюллен сыграл молодого Бельмондо и с документальной точностью воспроизвел его фирменную улыбку. При этом абсолютного портретного сходства у них нет, но есть верная тональность, которая ценнее внешнего сходства.
В конкурсе участвует еще один фильм про кино — «Орлы республики» шведско-египетского режиссера Тарика Салеха, получившего в 2022 году в Каннах за «Заговор в Каире» приз за лучший сценарий. Это уже совсем другая эпоха. Главный герой — известный в Египте актер Джордж Эль-Набави, титульный представитель своей профессии. Ему предлагают сыграть роль, от которой невозможно отказаться.
Он обычный человек со своими пороками и рискованным во всех смыслах романом. Пассия молода и прекрасна, а у него уже силы не те. Джордж идет в аптеку, надвинув шляпу, прикрывшись очками, но будет узнан. Зато вместо виагры ему предложат как знаменитости более эффективный тайский аналог.
Главную роль сыграл Фарес Фарес, снимавшийся в знаменитом сериале «Чернобыль» и в так и не вышедшем у нас «Номере 44» об СССР 50-х.