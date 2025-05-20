Выявлены биомаркеры крови, связанные с частым употреблением полуфабрикатов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бразильские и американские молекулярные биологи выявили набор из трех десятков биомолекул, колебания в концентрации которых в крови и других биожидкостях отражают то, насколько активно пациент употребляет в пищу различные полуфабрикаты. Эти биомаркеры можно использовать для изучения последствий употребления данной пищи, пишут ученые в статье в научном журнале PLoS Medicine.
«Выявленные нами биомаркеры можно использовать в качестве объективного индикатора потребления данных продуктов при проведении крупных популяционных исследований. Это позволит реже использовать в подобных исследованиях дневники добровольцев с информацией об их диете, а также даст нам возможность более детально изучить влияние этой формы пищи на здоровье человека», — пишут исследователи.
Данное открытие было совершено группой американских и бразильских молекулярных биологов под руководством научного сотрудника Национального института изучения рака (США) Эрики Лофтфилд при наблюдениях за здоровьем семи сотен добровольцев, участвовавших в мониторинговом проекте IDATA. Он был направлен на разработку подходов, позволяющих объективным образом отслеживать диету и физическую активность участников клинических испытаний и исследований.
В рамках проекта IDATA ученые на протяжении года периодически забирали пробы крови и других биожидкостей у добровольцев, которые также сообщали исследователям о том, какие марки продуктов и в каких количествах они ежедневно употребляли. Для поиска биологических «следов» употребления этой пищи биологи измерили концентрации свыше тысячи биомолекул при помощи хроматографов и масс-спектрометров в образцах биожидкостей, после чего сопоставили их концентрации у добровольцев с разной диетой.
Проведенный исследователями анализ показал, что употребление полуфабрикатов оказывало значимое влияние на концентрацию примерно трех сотен белков, жиров и прочих биомолекул. Ученые выделили три десятка наиболее значимых веществ из этого перечня и разработали алгоритм, позволяющий достаточно точно оценить долю полуфабрикатов в рационе питания индивида.
Работу этого подхода исследователи проверили на образцах биожидкостей, полученных от двух десятков пациентов со строго контролируемой диетой, часть из которых получала 80% калорий из полуфабрикатов. Эти замеры показали, что концентрация биомаркеров действительно точно отражала особенности в структуре диеты добровольцев, что указало на возможность использования данного подхода для изучения влияния полуфабрикатов на здоровье большого числа людей, подытожили биологи.
Об опасности употребления полуфабрикатов.
В последние два десятилетия исследователи начали интересоваться тем, как на здоровье человека влияют различные полуфабрикаты и готовые продукты, которые продвигаются на рынке крупнейшими пищевыми транснациональными компаниями. В частности, недавние наблюдения показали, что постоянное употребление полуфабрикатов повышает риск развития рака толстой кишки на 29%, а также способствует развитию ряда других болезней.