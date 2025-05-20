Выявлены биомаркеры крови, связанные с частым употреблением полуфабрикатов

В рамках проекта IDATA ученые на протяжении года периодически забирали пробы крови и других биожидкостей у добровольцев, которые также сообщали исследователям о том, какие марки продуктов и в каких количествах они ежедневно употребляли. Для поиска биологических «следов» употребления этой пищи биологи измерили концентрации свыше тысячи биомолекул при помощи хроматографов и масс-спектрометров в образцах биожидкостей, после чего сопоставили их концентрации у добровольцев с разной диетой.