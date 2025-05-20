Народные приметы: Что можно и чего нельзя делать 21 мая

Нельзя ссориться и сквернословить — считалось, что это навлечет беду на весь год. Не стоит отказывать в помощи — особенно если просят еду или милостыню, иначе можно лишиться удачи. Не рекомендуется лениться — день предназначен для труда, и безделье может привести к неудачам. Нежелательно начинать новые дела, не связанные с земледелием — например, крупные покупки или дальние поездки лучше отложить. Нельзя оставлять скотину без присмотра — считалось, что в этот день нечистая сила может навредить животным. Следование этим запретам, по поверьям, помогало избежать неприятностей и сохранить благополучие в доме.