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Народные приметы: Что можно и чего нельзя делать 21 мая

Какой сегодня день по народному календарю.

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?

21 мая в народном календаре носит название Иван Долгий или Иван Богослов. Этот день посвящен апостолу Иоанну Богослову, одному из самых почитаемых учеников Христа. Считалось, что с этого времени начинается настоящая весенняя пахота, а природа окончательно пробуждается.

В народе говорили: «На Ивана Долгого сей пшеницу, чтобы урожай был великий».День считался благоприятным для начала полевых работ, особенно посева пшеницы и других зерновых культур. Крестьяне верили, что если 21 мая хорошая погода, то и лето будет теплым и урожайным. Также в этот день часто проводили обряды на защиту скота от болезней и сглаза.

Считалось, что Иоанн Богослов покровительствует не только земледельцам, но и рыбакам, поэтому многие отправлялись к водоемам за уловом.

Что делали на Руси в этот день? Что рекомендуется делать в этот день?

21 мая было принято заниматься сельскохозяйственными работами и заботиться о благополучии семьи.

Сев и посадка растений — день идеально подходил для посева пшеницы, овса и других зерновых. Считалось, что посаженные в этот день культуры дадут богатый урожай. Забота о скоте — животных выводили на пастбища, проводили обряды для защиты от болезней. Рыбалка — рыбаки отправлялись к рекам и озерам, веря, что улов будет удачным. Генеральная уборка — в домах наводили порядок, выметали сор, чтобы изгнать нечистую силу. Молитвы о здоровье — обращались к Иоанну Богослову с просьбами о благополучии и исцелении.

Сегодня также можно последовать традициям предков:

Заняться посадкой растений, особенно злаковых культур. Провести уборку в доме, избавившись от ненужных вещей. Помолиться о здоровье близких. Сходить на рыбалку или просто провести время у воды.

Чего не стоит делать в этот день, 21 мая?

Народные поверья предупреждают о некоторых запретах, связанных с этим днем.

Нельзя ссориться и сквернословить — считалось, что это навлечет беду на весь год. Не стоит отказывать в помощи — особенно если просят еду или милостыню, иначе можно лишиться удачи. Не рекомендуется лениться — день предназначен для труда, и безделье может привести к неудачам. Нежелательно начинать новые дела, не связанные с земледелием — например, крупные покупки или дальние поездки лучше отложить. Нельзя оставлять скотину без присмотра — считалось, что в этот день нечистая сила может навредить животным. Следование этим запретам, по поверьям, помогало избежать неприятностей и сохранить благополучие в доме.

Приметы погоды на 21 мая.

Наблюдая за природой в этот день, крестьяне предсказывали погоду на ближайшее время.

Если утро ясное и солнечное — лето будет теплым и урожайным. Если дождь пошел — значит, грибов осенью будет много. Если дует сильный ветер — жди ненастного лета. Если много цветов на черемухе — лето будет дождливым. Если пчелы активно работают — к хорошему медосбору.

Эти приметы помогали нашим предкам планировать сельскохозяйственные работы и готовиться к переменам погоды.

21 мая — день труда, молитвы и заботы о природе. Следуя традициям, можно привлечь удачу и благополучие в дом.