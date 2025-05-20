Беларусь ждет школьников из Китая на отдых и оздоровление

«Развитию профессионального образования в нашей стране уделяется особое внимание. 23 мая откроется республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025. В нем примут участие более 100 иностранных участников из 10 стран, в том числе ШОС. Здесь особая благодарность, что Китайская Народная Республика тоже представляет свою команду. Мы с нетерпением ее ждем. И с огромным удовольствием ожидаем следующего года, чтобы так же свою команду профессиональных мастеров направить в КНР для участия в чемпионате», — добавил Андрей Иванец. -0-