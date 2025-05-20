20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество в сфере образования обсуждалось на встрече министра образования Беларуси Андрея Иванца с заместителем министра образования Китайской Народной Республики Сюй Цинсэнем. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.
Андрей Иванец отметил, что Беларусь ждет школьников из Китая на отдых и оздоровление. Их гостеприимно готовы принять в августе в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Министр полагает, что такая практика по взаимному обмену может стать ежегодной.
Также на встрече шла речь о взаимодействии между ведомствами и университетами, гуманитарном обмене. Было отмечено, что сейчас активно реализуются договоренности, достигнутые на восьмой Белорусско-китайской комиссии по сотрудничеству в области образования.
Китайская сторона особенно заинтересована в углублении сотрудничества в сфере высшего образования. Коллеги из Поднебесной приглашают принять участие во Всемирном конгрессе профессионального образования и Всемирном чемпионате профессионального мастерства, которые состоятся в 2026 году в Китае.
«Развитию профессионального образования в нашей стране уделяется особое внимание. 23 мая откроется республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025. В нем примут участие более 100 иностранных участников из 10 стран, в том числе ШОС. Здесь особая благодарность, что Китайская Народная Республика тоже представляет свою команду. Мы с нетерпением ее ждем. И с огромным удовольствием ожидаем следующего года, чтобы так же свою команду профессиональных мастеров направить в КНР для участия в чемпионате», — добавил Андрей Иванец. -0-