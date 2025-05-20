Россиянам рассказали об опасности майских арбузов

Майские арбузы, скорее всего, выращены в теплицах с использованием большого количества азотных удобрений, которые особенно хорошо подходят для бахчевых культур, сообщил биолог Виталий Наполов в беседе с Lenta.ru.
Специалист отметил, что такие арбузы можно покупать, но употреблять их следует в небольших количествах из-за высокого содержания нитратов. По словам специалиста, в отличие от сезонных арбузов, собранных в августе или сентябре, майские плоды накапливают больше нитратов, которые могут долго сохраняться в мякоти.
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, наиболее полезных для организма весной. Она подчеркнула, что клубника богата витамином С и обладает антивозрастными свойствами. Также эксперт выделила сливу, которая помогает очищать организм от токсинов благодаря содержанию пектина и клетчатки. Эти вещества способствуют выведению тяжелых металлов и радионуклидов. Её слова приводит RT.
Агроном Октябрина Ганичкина сообщила, что заморозки и снегопады в мае могут нанести серьезный ущерб садовым культурам, особенно плодовым деревьям, которые уже начали цвести. По ее словам, низкие температуры замедляют рост и развитие растений, а больше всего пострадают вишни, черешни и яблони, пишет Life.ru.