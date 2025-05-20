Россиянам рассказали об опасности майских арбузов

Специалист отметил, что такие арбузы можно покупать, но употреблять их следует в небольших количествах из-за высокого содержания нитратов. По словам специалиста, в отличие от сезонных арбузов, собранных в августе или сентябре, майские плоды накапливают больше нитратов, которые могут долго сохраняться в мякоти.