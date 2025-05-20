Инструктаж, медосмотр, нормы нагрузки. Минтруда подготовило памятку по безопасной работе студотрядов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовили памятку с ключевыми требованиями и рекомендациями о безопасности труда в студенческих отрядах. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Так, направляющая организация обязана провести обучение и инструктажи по охране труда, обеспечивать медосмотр участников (наличие справки о здоровье), контролировать заключение трудовых договоров (особенно для тех, кому не исполнилось 18 лет).
Обязанности принимающей организации — обеспечить безопасные условия труда (исправное оборудование, СИЗ), провести вводный и первичный инструктажи, стажировку, соблюдать нормы нагрузки для несовершеннолетних (запрет на тяжелые/опасные работы), оформить трудовые договоры (или гражданско-правовые с согласия одного из родителей для лиц 14−18 лет).
Также в Минтруда назвали типичные нарушения, которые выявлялись в 2024 году. Это отсутствие СИЗ и инструктажей, неправильное оформление трудовых договоров, допуск к работам без медосмотра, нарушения в ведении журналов по охране труда.
В числе рекомендаций для руководителей — проверять условия труда на объектах, обучать участников перед допуском к работе, контролировать применение СИЗ, соблюдать нормы законодательства при трудоустройстве молодежи. -0-