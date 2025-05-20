Мечты о сцене, побои от мужа и роковая травма: со дня рождения Любови Полищук — 76 лет

Любовь Полищук родилась 21 мая.
Любовь Полищук — талантливая и невероятно красивая советская актриса. Чаще всего она играла роли второго плана. Но они получались столь яркими, что Полищук стала одной из самых популярных и любимых актрис страны. 21 мая актрисе исполнилось бы 76 лет. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Любовь Полищук.
Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске. Ее отец трудился рабочим на стройке, а мать работала швеей. Любовь с детства пела, танцевала, посещала драмкружок и мечтала стать артисткой.
Любовь Полищук с детства мечтала стать актрисойФото: Ekaterina Rozhdestvenskaya / Global Look Press.
После школы она отправилась в Москву, но опоздала на вступительные экзамены в Вахтанговское училище. Ей порекомендовали попробовать свои силы во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства (ВТМЭИ). Из всех преподавателей лишь Леонид Семенович Масляков разглядел в ней особый талант и настоял на ее зачислении на первый курс эстрадного отделения.
Через несколько месяцев после начала учебы режиссер ВТМЭИ предложил Любе попробовать себя в разговорном жанре. В 1967 году Полищук завершила обучение по специальности «Артистка разговорного жанра, юмора и сатиры» и получила распределение в Омскую филармонию. К этому времени она уже была замужем за своим однокурсником Валерием Макаровым, вместе с которым вернулась в родной город.
Карьера Любови Полищук.
В 1971 году директор филармонии Ю. Л. Юровский был назначен главой Росконцерта и пригласил в Москву Людмилу Полищук вместе с несколькими артистами. В этот список Макаров не вошел, и Людмила без особых сожалений рассталась с супругом.
Сына Алешу Полищук оставила в Омске на попечение матери и отправилась во второй раз покорять столицу. В Москве она поступила в Московский мюзик-холл и начала гастролировать по стране в составе его коллектива. Одновременно актриса предпринимала попытки сниматься в кино, однако получала лишь эпизодические и малозаметные роли. Настоящая известность пришла к Полищук только в 1976 году после участия в фильме Марка Захарова «Двенадцать стульев». Яркое танго, исполненное актрисой в дуэте с Андреем Мироновым, стало одним из наиболее запоминающихся моментов картины.
Несмотря на успех, внешность Людмилы Полищук сочли «несоветской» и настоятельно рекомендовали не предлагать ей ведущие роли в кино. Тем не менее, ее поддержали коллеги Виктор Ильченко и Роман Карцев, пригласив Полищук в Театр миниатюр (ныне театр «Эрмитаж»). Там она проработала семь лет и исполнила роли в десяти постановках.
В 1989 году актриса впервые получила приглашение сыграть главную роль в кино — в драме «Любовь с привилегиями». В том же году одной из запоминающихся ее работ стала роль Зины Мелейко, «ночной бабочки», в знаковом фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Эта картина стала лидером советского кинопроката 1989 года и завоевала широкую популярность в годы перестройки.
В том же 1989 году художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Леонидович Райхельгауз пригласил Полищук в свой коллектив. Актриса участвовала в двух постановках: «Пришел мужчина к женщине» и «А чой ты во фраке?». Работа над этими ролями, особенно над последней, далась ей непросто из-за ухудшения состояния здоровья. В 1997 году Людмила Полищук приняла решение уйти из театра и сосредоточиться на антрепризных спектаклях.
Личная жизнь Любови Полищук.
Сергей Цигаль стал вторым мужем ПолищукФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Первым супругом Людмилы Полищук был Валерий Макаров, артист Омской филармонии. Их брак продлился пять лет, и в 1972 году у пары родился сын Алексей. Однако совместная жизнь оказалась непростой: муж злоупотреблял алкоголем, проявлял агрессию и ревность по отношению к жене.
В результате Полищук приняла решение уехать в Москву, оставив сына на попечение бабушки. Валерий Макаров после распада семьи столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и умер в возрасте 42 лет от инсульта.
Алексей Макаров в детстве рос в интернатеФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
Сначала Макаров-младший рос в интернате. Там ему было тяжело, он часто сбегал оттуда. В какой-то момент Любовь Полищук обеспокоилась поведением сына и принялась за его воспитание. «Когда она начинала орать, я боялся ее до судорог. Она была очень звонкая, энергетика — страшнейшая!» — рассказывал Алексей Макаров в программе «Однажды» на НТВ.
Своего второго мужа художника-анималиста Сергея Цигаля Полищук встретила в 80-х годах. Он побывал на спектакле Любови Полищук и влюбился с первого взгляда. Актриса тоже обратила внимание на статного мужчину, окружившего ее заботой и вниманием. В 1984-м у них родилась дочь Мариэтта.
Роковая травма и серьезное ДТП.
Снимаясь в фильме Марка Захарова «12 стульев» Полищук исполнила танго с актером Андреем Мироновым. Этот эпизод фильма стал роковым для артистки. Во время танца актер уронил партнершу на бетонный пол. Спустя годы ее стали мучить постоянные боли в спине. В 2000 году артистка стала участницей серьезной автомобильной аварии, что вновь негативно сказалось на ее состоянии здоровья.
Последние годы жизни Полищук снималась в ситкоме «Моя прекрасная няня’Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / Global Look Press.
В результате происшествия ей была проведена операция по удалению поврежденного участка позвоночника. Несмотря на перенесенные испытания, актриса не прекратила свою профессиональную деятельность — она продолжила сниматься в кино и играть на театральной сцене. Одной из заметных работ того периода стало участие в ситкоме «Моя прекрасная няня».
На съемочной площадке актриса была неподражаема настолько, что коллеги даже не подозревали, что каждый шаг Любови дается с болью.
«Мы долгое время не знали, что она больна. А когда это стало известно, не понимали, как себя вести, боялись заходить к ней в гримерку. Она испытывала жуткие боли, но никому не жаловалась. В глазах у Любы появился испуг, но она продолжала работать в полную силу. И это был настоящий подвиг с ее стороны», — рассказывал Сергей Жигунов газете «Собеседник».
Операция прошла успешно, но спустя несколько недель врачи диагностировали у нее саркому в последней стадии. В 2006 году Любовь Полищук умерла. Ей было 57 лет.