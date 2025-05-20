Мечты о сцене, побои от мужа и роковая травма: со дня рождения Любови Полищук — 76 лет

Сына Алешу Полищук оставила в Омске на попечение матери и отправилась во второй раз покорять столицу. В Москве она поступила в Московский мюзик-холл и начала гастролировать по стране в составе его коллектива. Одновременно актриса предпринимала попытки сниматься в кино, однако получала лишь эпизодические и малозаметные роли. Настоящая известность пришла к Полищук только в 1976 году после участия в фильме Марка Захарова «Двенадцать стульев». Яркое танго, исполненное актрисой в дуэте с Андреем Мироновым, стало одним из наиболее запоминающихся моментов картины.