Выставка Алексея Новикова оказалась первой после смерти художника

В одном из отельных пространств столицы потомственный художник-нонконформист Игорь Новиков открыл «Ретроспективу» своего отца Алексея Новикова (1931−2024). Полотна, связанные темой послевоенного деревенского одиночества, расположили рядом с ресторанными столиками, камином и стопками дров, что позволило посмотреть на наследие заслуженного художника России, почетного члена РАХ под несколько другим углом.
Примечательно, что выставку сделали неподалеку от московской мастерской Алексея Новикова — буквально в нескольких десятках шагов. Представленные работы Новикова-старшего ценителям современного искусства хорошо знакомы: «Красный дом в Томилино», «Гармонист из деревни Паршино», «Вечер в Саблино», «Зима на ферме в Тимоново», «Дворы» (пожалуй, самая новиковская и самая яркая из показанных публике). Хронологические рамки создания этих полотен примерно такие: 1973−2015 гг.
«Это первая выставка после его смерти. Но сейчас я договариваюсь с еще одной галереей, чтобы сделать вторую», — пояснил Игорь Новиков.
— По какому принципу отбирались картины?
— Организаторы просто выбрали лучшие из примерно 25 привезенных мной.
— Как часто вы собираетесь выставлять полотна отца? С какой частотой это нужно делать, чтобы живописца не забыли?
— Чем чаще, тем лучше. Два раза в год это нужно делать минимум.
— Сколько всего в России картин Алексея Новикова?
— Около пятисот. Плюс за границей.
— Получается, на выставку вы передали картины из личного собрания?
— Да, это наша семейная коллекция.
Искусствовед, независимый куратор Марина Гуревич в беседе с «МК» назвала Алексея Ивановича Новикова «настоящей русской душой».
«Открытый, яркий, пронзающий цвет, тонкий, несколько меланхоличный юмор… Каждодневная бытовая рутина простого человека… Новиков изображал счастье жить на земле, трудиться, влюбляться, пахать землю, дарить жене цветы, играть на гармошке. Я невероятно рада, что мне удалось поработать с классиком нонконформизма, наполниться светом его живописи и отдать дань памяти. Я очень благодарна семье Новиковых за доверие и дружбу», — говорит Гуревич.
В продолжение нынешней небольшой ретроспективы она надеется сделать масштабный проект, показав основную часть живописного наследия Алексея Новикова.