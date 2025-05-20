Выставка Алексея Новикова оказалась первой после смерти художника

«Открытый, яркий, пронзающий цвет, тонкий, несколько меланхоличный юмор… Каждодневная бытовая рутина простого человека… Новиков изображал счастье жить на земле, трудиться, влюбляться, пахать землю, дарить жене цветы, играть на гармошке. Я невероятно рада, что мне удалось поработать с классиком нонконформизма, наполниться светом его живописи и отдать дань памяти. Я очень благодарна семье Новиковых за доверие и дружбу», — говорит Гуревич.