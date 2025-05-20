Вяльбе: Большунову платят 140 тысяч, он не может отказаться от рекламы

«Наш олимпийский чемпион Большунов находится на ставке в ЦСП в 140 тысяч в месяц. За счет рекламы он зарабатывает деньги. Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. Я буду готова работать с компаниями, которые будут платить спортсменам», — приводит слова Вяльбе RT.