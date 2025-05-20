Вяльбе: Большунову платят 140 тысяч, он не может отказаться от рекламы

Вяльбе отметила, что лыжникам считать приходится каждую копейку.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о финансовом положении российского лыжника Александра Большунова, отметив, что его основной доход складывается из государственной ставки и рекламных контрактов. Об этом она заявила на заседании.
«Наш олимпийский чемпион Большунов находится на ставке в ЦСП в 140 тысяч в месяц. За счет рекламы он зарабатывает деньги. Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. Я буду готова работать с компаниями, которые будут платить спортсменам», — приводит слова Вяльбе RT.
Она также подчеркнула, что спортсмены находятся на контрактах и получают за это деньги. По ее словам, никто не согласится их потерять только для того, чтобы поддержать российского производителя.
Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, который завоевывал награды во всех олимпийских гонках, где выходил на старт. Вяльбе напомнила, что в прошлом сезоне спортсмен одержал 25 побед в личных гонках.
Ранее представители других зимних видов спорта, в частности биатлона, также отмечали низкий уровень доходов по сравнению с футболистами и хоккеистами. После отстранения российских спортсменов от международных соревнований в 2022 году возможности заработка через призовые и иностранных спонсоров существенно сократились.