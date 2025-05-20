В МВД раскрыли схему мошенников, при которой жертву вынуждают звонить первой

Мошенники на сегодняшний день в большинстве случаев больше не звонят первыми, а заставляют жертву позвонить самостоятельно. Такой ход значительно снижает бдительность человека, поскольку у него появляется уверенность, что он сам вышел на контакт и все происходящее безопасно. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России.