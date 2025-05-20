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В МВД раскрыли схему мошенников, при которой жертву вынуждают звонить первой

Мошенники на сегодняшний день в большинстве случаев больше не звонят первыми, а заставляют жертву позвонить самостоятельно. Такой ход значительно снижает бдительность человека, поскольку у него появляется уверенность, что он сам вышел на контакт и все происходящее безопасно. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России.

Мошенники на сегодняшний день в большинстве случаев больше не звонят первыми, а заставляют жертву позвонить самостоятельно. Такой ход значительно снижает бдительность человека, поскольку у него появляется уверенность, что он сам вышел на контакт и все происходящее безопасно. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России.

По словам экспертов, действия мошенников начинаются с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере о том, что нужно срочно позвонить в службу поддержки. Если гражданин звонит по указанному номеру, он попадает к «специалисту», который подтверждает возникшую тревогу, сообщает, что данные якобы пытаются украсть, и предлагает «защитить» их.

Кроме того, мошенник подтверждает, что происходящее является мошеннической схемой и данные жертвы нуждаются в защите.

— Все это — часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертвы, — передает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

13 мая эксперты предупредили россиян о том, что мошенники отправляют россиянам СМС-сообщения с уведомлениями о входе в учетную запись портала «Госуслуги», указывая в них поддельные номера телефона техподдержки. Специалисты подчеркнули, что сервис отправляет уведомления о входе в аккаунт только в случае, если пользователь сам подписался на их рассылку в разделе «Безопасность».