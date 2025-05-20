Сервисы такси в Ростове резко подняли цены из-за сильного ливня

Так, в центральных районах минимальная цена за маршрут достигла 800 рублей, а поездка из центра в Суворовский район оценивается уже более 1,5 тысячи рублей. Стоимость поездок выросла в несколько раз. Сами сервисы рекомендуют пассажирам в таких условиях пользоваться общественным транспортом.