Сервисы такси в Ростове резко подняли цены из-за сильного ливня

Из-за мощного дождя, обрушившегося на Ростов, приложения такси значительно увеличили стоимость поездок. Об этом рассказали ростовчане вечером 20 мая.
Так, в центральных районах минимальная цена за маршрут достигла 800 рублей, а поездка из центра в Суворовский район оценивается уже более 1,5 тысячи рублей. Стоимость поездок выросла в несколько раз. Сами сервисы рекомендуют пассажирам в таких условиях пользоваться общественным транспортом.
В этот же вечер город сковали восьмибалльные пробки. Ливень стал настоящим испытанием для ростовчан. Между тем синоптики предупреждают, что дожди и штормовой ветер до 25 м/с сохранятся до конца дня.
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