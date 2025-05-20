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Сервисы такси в Ростове резко подняли цены из-за сильного ливня

Больше тысячи за поездку: в Ростове из-за ливня стоимость такси выросла в несколько раз.

Источник: Комсомольская правда

Из-за мощного дождя, обрушившегося на Ростов, приложения такси значительно увеличили стоимость поездок. Об этом рассказали ростовчане вечером 20 мая.

Так, в центральных районах минимальная цена за маршрут достигла 800 рублей, а поездка из центра в Суворовский район оценивается уже более 1,5 тысячи рублей. Стоимость поездок выросла в несколько раз. Сами сервисы рекомендуют пассажирам в таких условиях пользоваться общественным транспортом.

В этот же вечер город сковали восьмибалльные пробки. Ливень стал настоящим испытанием для ростовчан. Между тем синоптики предупреждают, что дожди и штормовой ветер до 25 м/с сохранятся до конца дня.

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