14-я поликлиника на 3-й Просеке в Самаре откроется после капремонта

Это первый этап масштабной программы по улучшению медицинского обслуживания в районе. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева до конца 2025 года рядом с основным зданием построят диагностический корпус площадью 700 кв. м из быстровозводимых модулей. В нем установят современное оборудование: аппараты УЗИ, рентген, КТ, эндоскопический комплекс, маммограф и флюорограф. После завершения всех работ общая площадь медучреждения составит 3310 кв. м.