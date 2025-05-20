14-я поликлиника на 3-й Просеке в Самаре откроется после капремонта

В обновленном медучреждении более 15 тысяч жителей микрорайона смогут получать медицинскую помощь.
В Самаре завершается капитальный ремонт отделения городской поликлиники № 14 по адресу: 3-я Просека, 157. Первых пациентов обновленное медучреждение планирует принять уже этим летом.
В ходе работ полностью преобразилось здание: выполнены ремонт кровли и фасада, обновлены четыре входные группы, проведена внутренняя отделка помещений. Сейчас бригады завершают клининговые работы, устанавливают оборудование и размещают навигацию. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории, которое должно завершиться до конца лета.
В модернизированном отделении разместятся восемь терапевтических участков, взрослый и детский дневной стационары на 40 мест, клинико-диагностическая лаборатория и отделение физиотерапии.
Планируется, что учреждение будет обслуживать около 15 тысяч жителей микрорайона между 6-й Просекой и улицами Советской Армии и Солнечной. Мощность поликлиники составит 400 посещений взрослых и 100 посещений детей в смену.
Это первый этап масштабной программы по улучшению медицинского обслуживания в районе. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева до конца 2025 года рядом с основным зданием построят диагностический корпус площадью 700 кв. м из быстровозводимых модулей. В нем установят современное оборудование: аппараты УЗИ, рентген, КТ, эндоскопический комплекс, маммограф и флюорограф. После завершения всех работ общая площадь медучреждения составит 3310 кв. м.
Модернизация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным. Обновленная поликлиника значительно повысит доступность качественной медицинской помощи для жителей микрорайона.
—-
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!