На НТВ показали «Руки Вверх!»: как Жуков стал кумиром поколений

На НТВ показали «Руки Вверх!», художественный фильм. А потом концерт «Руки Вверх!» Я посмотрел и ничего не понял. А потом задумался.
Как этот человек по фамилии Жуков, а по имени Сергей стал кумиром миллионов? Полноватый дяденька уже очень среднего возраста, не Ален Делон, не Юра Шатунов (светлой памяти) и даже не Ирина Салтыкова, вот он как стал петь в 90-е, так и сейчас царь горы, на самой вершине. Те, кто с ним начинал, — иных уж нет, а те далече, о них уже все забыли, а этот как новенький. Те оказались калифами на час, а Серёга Жуков играет вдолгую. Каждый год он собирает полные «Лужники», такие полные, муха не пролетит, заяц не проскочит. И пожалуйста, всесоюзный рекорд — 221 тысяча за эти три счастливых дня.
Я послушал: ну да, это примитив, два притопа, три прихлопа. На таком фоне «Ласковый май», «Комбинация» и «Мираж» просто академики. А народ тащится, не обращая внимания, балдеет. 40-летние тетеньки вспоминают свое буйное девичество. Но это не только для девушек, женщин, есть и парни, дяди с пузиком. Для них это ностальгия, воспоминания о лучшем времени жизни, не меньше. Мой продвинутый младший брат мне так и сказал: «Это наше, тебе не понять. Под эту музыку мы жили, танцевали, оттягивались. “Руки Вверх!” мы никому не отдадим».
Нет, против Сереги Жукова я ничего не имею. У него тоже был период, когда его все забыли, но вот почувствовал, нашел, встряхнулся, и понеслось опять. Да и парень, видно, хороший. Я его видел в жюри на шоу «Звезды»: на классные шутки, юмор у него очень правильная реакция. А когда Киркоров достал «рояль в кустах» — его бывшего партнера, друга Потехина, он вообще расплакался. Да еще дружит с Игорем Акинфеевым, болеет за ЦСКА.
Ничего против Жукова, но что делать с народом, с людьми. Они тащатся вот от этого, смеются над… ну, вы понимаете, да, Евгений Ваганович? Смотрят простенькие сериалы, балдеют от примитивных роликов в инете, голосуют за тех, на кого укажут. Вот они простые, как правда. И это называется народ. И Серега Жуков хорошо знает, что хочет народ. Народ, руки вверх!