На НТВ показали «Руки Вверх!»: как Жуков стал кумиром поколений

Как этот человек по фамилии Жуков, а по имени Сергей стал кумиром миллионов? Полноватый дяденька уже очень среднего возраста, не Ален Делон, не Юра Шатунов (светлой памяти) и даже не Ирина Салтыкова, вот он как стал петь в 90-е, так и сейчас царь горы, на самой вершине. Те, кто с ним начинал, — иных уж нет, а те далече, о них уже все забыли, а этот как новенький. Те оказались калифами на час, а Серёга Жуков играет вдолгую. Каждый год он собирает полные «Лужники», такие полные, муха не пролетит, заяц не проскочит. И пожалуйста, всесоюзный рекорд — 221 тысяча за эти три счастливых дня.