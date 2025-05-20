Рубио: США не будут принимать участие в саммите G20 в ЮАР

Рубио отметил, что данное решение со стороны США отражает как противоречия между американской стороной и Южно-Африканской Республикой, так и несогласие Вашингтона с подходом ЮАР к повестке дня Группы двадцати. Она, по словам госсекретаря, не соответствует приоритетам действующей администрации Белого дома.