Рубио: США не будут принимать участие в саммите G20 в ЮАР

Соединенные Штаты не будут принимать участие в предстоящем саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в ЮАР. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Мы решили не принимать участие в G20 в этом году, принимаемом Южной Африкой, ни на уровне министра иностранных дел, ни на уровне президента», — сообщил он.
Рубио отметил, что данное решение со стороны США отражает как противоречия между американской стороной и Южно-Африканской Республикой, так и несогласие Вашингтона с подходом ЮАР к повестке дня Группы двадцати. Она, по словам госсекретаря, не соответствует приоритетам действующей администрации Белого дома.
Ранее KP.RU сообщал, что руководство США запретило американским правительственным учреждениям сотрудничать с G20 в текущем году из-за проведения мероприятий Группы двадцати в ЮАР.