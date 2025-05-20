СК: в отношении Галины Тимченко возбуждено уголовное дело

Как писала тогда «Газета.Ru», перестановки в руководстве издания произошли в день, когда Роскомнадзор направил редакции письменное предупреждение о распространении материалов экстремистского характера. Претензии ведомства возникли не к самому тексту издания, а к содержащейся в нем гиперссылке на сторонний материал. После вынесения предупреждения она была удалена, но на ход событий это уже не повлияло.