Военный обозреватель: мифическая российско-белорусская угроза оправдывает существование НАТО

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявления о так называемой российско-белорусской угрозе оправдывают существование НАТО. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил российский военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
«Как только начинаются белорусско-российские учения в Беларуси или России, обязательно орут, что Лукашенко и Путин бряцают оружием. Польша начинает паниковать, президент не может уснуть. Раньше эти лицемеры говорили только о российской военной угрозе, а теперь — о российско-белорусской угрозе. Я однажды был на переговорах в Брюсселе, и там была большая дискуссия. Все министры обороны НАТО говорили про российскую угрозу, что Россия нападет на Прибалтику. И тогда в космической тишине Шойгу (экс-министр обороны России Сергей Шойгу. — Прим. БЕЛТА) сказал: “Люди, какой смысл вводить армию в эти прибалтийские страны? У нас что, нет шпротов, угля, картошки, газа?” В ответ была гробовая тишина», — сказал Виктор Баранец.
По мнению военного обозревателя, крики Запада о мифической российско-белорусской военной угрозе оправдывают существование НАТО: «Как только эта так называемая угроза исчезнет — все, распускай НАТО. Зачем выделять по 2% ВВП (сейчас они вообще говорят про 5%)».
Виктор Баранец обратил внимание, что прежде всего президент США Дональд Трамп требует от стран — членов НАТО повышать расходы на оборону. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус выступил против повышения отчислений в НАТО. «Но пусть требуют дальше. Пусть требуют не 5%, а 10%! А потом народ вынесет их на улицу на ржавых вилах. Тот народ, который они ограбят этими 5% или 10%», — уверен он. -0-