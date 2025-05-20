Военный обозреватель: мифическая российско-белорусская угроза оправдывает существование НАТО

«Как только начинаются белорусско-российские учения в Беларуси или России, обязательно орут, что Лукашенко и Путин бряцают оружием. Польша начинает паниковать, президент не может уснуть. Раньше эти лицемеры говорили только о российской военной угрозе, а теперь — о российско-белорусской угрозе. Я однажды был на переговорах в Брюсселе, и там была большая дискуссия. Все министры обороны НАТО говорили про российскую угрозу, что Россия нападет на Прибалтику. И тогда в космической тишине Шойгу (экс-министр обороны России Сергей Шойгу. — Прим. БЕЛТА) сказал: “Люди, какой смысл вводить армию в эти прибалтийские страны? У нас что, нет шпротов, угля, картошки, газа?” В ответ была гробовая тишина», — сказал Виктор Баранец.