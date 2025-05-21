«Пример всей стране»: объединились два крупнейших союза писателей Петербурга

Союз писателей Петербурга был создан в 1991 году в качестве правопреемника Ленинградского отделения Союза писателей СССР. События начала девяностых привели к расколу Ленинградского отделения Союза писателей СССР, в результате «cлавянофилы» объединились в Союз писателей России, а их противники — в Союз писателей Петербурга, в котором в свое время состояли Дмитрий Лихачёв, Александр Володин и Виктор Конецкий.