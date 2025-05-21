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«Пример всей стране»: объединились два крупнейших союза писателей Петербурга

В Доме журналиста во вторник, 20 мая, состоялось общее собрание Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России (СПР), в ходе которого был принят обновленный Устав отделения и избрано новое Правление, куда вошли писатели, ранее состоявшие в Союзе писателей Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале СПР.

Источник: СПР

Председателем был избран Борис Орлов, сопредседателем — Валерий Попов.

«Петербургские писатели выразили поддержку руководителям Союза и вновь избранным членам Правления», — сказано в сообщении. По словам двух сопредседателей, впереди еще большая работа, но «самый главный шаг к объединению лучших ленинградских-петербургских писательских сил сделан».

«Петербург дает пример всей стране», — прокомментировал это событие председатель Союза писателей России Владимир Мединский.

О задаче «консолидации на базе Союза писателей России всех талантливых, активных, авторитетных, пишущих, читаемых литераторов страны» Мединский рассказывал еще в апреле текущего года — тогда и начался процесс объединения Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Петербурга.

«Петербург — культурная столица, а литература — краеугольный камень культуры. Здесь, в Петербурге, мы очень быстро нашли общий язык», — поведал помощник президента РФ, избранный председателем правления Союза писателей 27 февраля текущего года.

Союз писателей Петербурга был создан в 1991 году в качестве правопреемника Ленинградского отделения Союза писателей СССР. События начала девяностых привели к расколу Ленинградского отделения Союза писателей СССР, в результате «cлавянофилы» объединились в Союз писателей России, а их противники — в Союз писателей Петербурга, в котором в свое время состояли Дмитрий Лихачёв, Александр Володин и Виктор Конецкий.

Членами Союза писателей Петербурга в разное время являлись и являются такие писатели и поэты как Борис Стругацкий, Даниил Гранин, Александр Кушнер, Илья Фоняков, Александр Житинский, Галина Гампер, Сергей Стратановский, Арсен Мирзаев, Александр Фролов и другие.