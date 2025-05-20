На ОТР показали «Пять вечеров» с великими писателями

Оно разное, но я о последнем, «Последнем воскресении». Немецко-российско-британское производство или что они думают о нас. Знают, понимают. По фильму — так понимают практически всё. Нет, конечно, там есть необходимая зрителю «клюква», красивая постельная сцена, когда молодой секретарь Толстого Валентин Булгаков с «толстовкой» Марией… И понятно, как ссорятся-мирятся великий муж и его жена, ругаются до невозможности от полного непонимания друг друга на старости лет, а потом целуются так нежно. Но он все равно уйдет от нее (и от всех), уедет в никуда, на станцию Астапово умирать. А она побежит топиться, но не утонет. Приедет к нему в тот домик начальника станции, но Лев Николаевич так ее до себя и не допустит, не простит. Наверное, себя прежде всего.