На ОТР показали «Пять вечеров» с великими писателями

На ОТР «Пять вечеров» с великими писателями. «Братья Ч» — про молодого Чехова; «Последняя дорога» — последние дни Пушкина, где самого Пушкина нет, по неизвестной пьесе Булгакова; «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», где в роли классика Солоницын, а Анна Григорьевна — Евгения Симонова; «Дневник его жены», где Бунин — Андрей Смирнов, режиссер Алексей Учитель, сценарий Дуни Смирновой, и «Последнее воскресение» — последний год Льва Толстого, где Софья Андреевна — Хелен Миррен, Елена Миронова по-нашему. Это кино, вы поняли.
Оно разное, но я о последнем, «Последнем воскресении». Немецко-российско-британское производство или что они думают о нас. Знают, понимают. По фильму — так понимают практически всё. Нет, конечно, там есть необходимая зрителю «клюква», красивая постельная сцена, когда молодой секретарь Толстого Валентин Булгаков с «толстовкой» Марией… И понятно, как ссорятся-мирятся великий муж и его жена, ругаются до невозможности от полного непонимания друг друга на старости лет, а потом целуются так нежно. Но он все равно уйдет от нее (и от всех), уедет в никуда, на станцию Астапово умирать. А она побежит топиться, но не утонет. Приедет к нему в тот домик начальника станции, но Лев Николаевич так ее до себя и не допустит, не простит. Наверное, себя прежде всего.
Они всё понимают про нас, немцы, англичане. С некоторыми нюансами, само собой. Но я подумал: так вот вам готовый сериал — сама жизнь Толстого. Только что прошел про Пушкина на Первом — и что? Кому понравилось, а кому не очень, да и где правда жизни? Про великих мира сего есть всего две развилки. Первая: он обычный человек, ничем от нас не отличается, столь же грешный, простой-непростой (читайте Пушкина, письмо к Вяземскому). Ведь таким показали Высоцкого в известном фильме. И только когда выходит на сцену, тут уже боженька занимается только им и больше никем. А вторая грань, наоборот: гений — он гениален во всем, в собственной жизни тоже.
Только с Толстым — особая статья. Как человек восстал из собственного ада, но только всегда к нему возвращался. Как ничего не забывал про свои грехи, всё фиксировал в дневнике и сразу показал это своей юной жене. Как совершенствовался каждый день, час, минуту, проповедовал всемирную любовь, но пошел против святая святых — церкви, потому что молился своему Христу. Вот как не упасть здесь в ту самую клубнику с малиной, горькую ягоду, но и не быть сверхзаумным, а все равно показать необыкновенный внутренний мир человека, душу его, страсть его, нетривиальную жизнь. Достойно сериала? А сам сериал его достоин? Но как бы хотелось увидеть.