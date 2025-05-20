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Анастасия Волочкова о свадебном путешествии дочери: «Оно прошло у меня в доме»

Балерина рассказала, почему дочь не отправилась на курорт.

Источник: Комсомольская правда

В конце апреля Анастасия Волочкова выдала дочь замуж. Свадьбы Ариадны сыграли в Санкт-Петербурге. После торжества молодые решили не ехать в свадебное путешествие, а остаться дома.

Ариадна и Никита занимались своими делами, а еще ездили по гостям. Они проведали балерину, еще раз отметили бракосочетание. Анастасия воспользовалась моментом, чтобы познакомится с зятем поближе.

Ведь в суете большой свадьбы она не могла даже толком поговорить с Никитой.

— Дома в спокойной обстановке мы смогли пообщаться. Никита произвел очень хорошее впечатление. И сразу добавлю: только не задавайте мне вопросов, почему я не знакома с родителями Никиты, — говорит Волочкова сайту mk.ru.

Балерина отметила, что ей совершенно не важно, чем занимаются родители Никиты, их финансовое состояние. Главное, что он делает Ариадну счастливой.

— Я могу сказать, свадебное путешествие дочери Анастасии Волочковой Ариадны состоялось. И оно было в доме е собственной матери, — поделилась Анастасия.

Она очень рада, что дочь сделала такой выбор, поняла, что этот дом и ее. И здесь ее всегда ждут. Балерина подчеркнула, что все, что имеет она, достанется ее единственной дочери.