Дагестанский комик Алибутаев назвал «Русскую общину» петушиной организацией

Популярный юморист и участник Клуба веселых и находчивых Омар Алибутаев на своей странице в социальной сети Instagram* перепостил видеозапись рейда общественной организации «Русской общины» и назвал ее «петушиной».
По словам артиста, участники неформального объединения занимаются сомнительной деятельностью. Представители «Русской общины» оказались недовольны критикой комика и массово осудили его в комментариях. Они также потребовали, чтобы Алибутаев принес извинения за свои слова.
— Какой из него артист, если уважения к стране, где живет, нет ни капли? Лучше бы шутки писал, а не людей оскорблял, — написал один из комментаторов.
При этом сами представители общественной организации ведут крайне активную деятельность. Так, в начале декабря прошлого года в Ленинградской области выходцы из Чечни отняли паспорт у бойца специальной военной операции на Украине. Участники организации, которые были рядом, объяснили им, что так делать нельзя: сначала они применили физическую силу, сломав одному из них нос, потом начали разговор.
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