Дагестанский комик Алибутаев назвал «Русскую общину» петушиной организацией

При этом сами представители общественной организации ведут крайне активную деятельность. Так, в начале декабря прошлого года в Ленинградской области выходцы из Чечни отняли паспорт у бойца специальной военной операции на Украине. Участники организации, которые были рядом, объяснили им, что так делать нельзя: сначала они применили физическую силу, сломав одному из них нос, потом начали разговор.