Глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила России 18-м пакетом санкций

Современный Евросоюз — чудной зверь, который раз за разом (уже 17 раз, если точнее) тычется мордой в один и тот же капкан, а тот каждый раз по новой его ранит, но он по-прежнему надеется, что уж в этот-то раз наверняка там будет что-то вкусное. Как можно догадаться, Европа анонсирует новый пакет санкций в отношении России, 18-ый по счёту, о чём заявила глава евродипломатии, ярая русофобка Кая Каллас.