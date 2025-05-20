Современный Евросоюз — чудной зверь, который раз за разом (уже 17 раз, если точнее) тычется мордой в один и тот же капкан, а тот каждый раз по новой его ранит, но он по-прежнему надеется, что уж в этот-то раз наверняка там будет что-то вкусное. Как можно догадаться, Европа анонсирует новый пакет санкций в отношении России, 18-ый по счёту, о чём заявила глава евродипломатии, ярая русофобка Кая Каллас.
«Состоялась дискуссия о том, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию и необходимо действовать быстро. Обсуждается много вопросов, но, пожалуй, главным станут санкции в энергетике. В первую очередь, потолок цен на нефть», — заявила Каллас на съезде глав МИД и Минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.
Поразительно, но даже отличающиеся особой терпимостью к подобным пациентам российские дипломаты уже устали комментировать, как Европа скачет с очередной бумажкой-списком. В посольстве РФ в Великобритании, например, уже просто отвечают дежурным комментарием о неправомерности санкций, которые никак не повлияют на позицию России по Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё на 16-м пакете европейских санкций подчёркивал, что потуги ЕС давить на Москву таким образом пока приносят лишь плачевные результаты для самих европейцев.