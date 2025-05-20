Бастрыкин рассказал о «выкручивающейся» из-за квартиры мигрантам главе Мытищ

По словам руководителя ведомства, история с квартирой, сертификат на которую семье мигрантов выдала Купецкая, до сих пор продолжается. Он напомнил, что к моменту получения недвижимости приезжие прожили в России довольно короткое время. Кроме того, председатель СК отметил, что эти мигранты также предоставили в муниципальную администрацию ложные сведения о себе и своих родственниках.