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Бастрыкин рассказал о «выкручивающейся» из-за квартиры мигрантам главе Мытищ

Некоторые чиновники муниципального уровня, подобно главе Мытищ Юлии Купецкой, не препятствуют, а содействуют нелегальной миграции. Об этом во вторник, 20 мая, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Некоторые чиновники муниципального уровня, подобно главе Мытищ Юлии Купецкой, не препятствуют, а содействуют нелегальной миграции. Об этом во вторник, 20 мая, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

По словам руководителя ведомства, история с квартирой, сертификат на которую семье мигрантов выдала Купецкая, до сих пор продолжается. Он напомнил, что к моменту получения недвижимости приезжие прожили в России довольно короткое время. Кроме того, председатель СК отметил, что эти мигранты также предоставили в муниципальную администрацию ложные сведения о себе и своих родственниках.

— С Купецкой совершенно понятно: женщина богатая, состоятельная, но как-то выкручивается очень неплохо, — передает слова Бастрыкина РБК.

Разбирательства в Мытищах начались в конце января. Многодетная семья из Таджикистана, как сообщалось, жила в России уже 14 лет. В интернете отца обвинили в националистических высказываниях, а депутаты потребовали проверить администрацию городского округа. По данному факту уже возбудили уголовное дело. «Вечерняя Москва» рассказывает историю скандала в хронологическом порядке.