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В РФС заявили, что Россия может провести товарищеский матч с Аргентиной

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против аргентинской команды, стороны ведут переговоры. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против аргентинской команды, стороны ведут переговоры. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

— Матч возможен, но есть много сложных моментов, ведь чем выше уровень сборной, тем сложнее сопоставить графики и другие обстоятельства. Переговоры с разными командами ведутся, в том числе с командами такого высокого уровня, — отметил глава РФС, его цитирует РИА Новости.

15 мая появилась информация о том, что матч между сборными России и Аргентины может пройти осенью. Согласно данным журналистов, аргентинские спортсмены в октябре отправятся на сборы в Китай и проведут там два товарищеских матча. В первой игре команда Аргентины планирует встретиться с Китаем, для второго матча они рассматривают сборные России, Японии и Южной Кореи, передает портал TyC Sports.

19 мая СМИ сообщили, что Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии и Япония выступают против участия российских футболистов в международных турнирах.