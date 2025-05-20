В РФС заявили, что Россия может провести товарищеский матч с Аргентиной

15 мая появилась информация о том, что матч между сборными России и Аргентины может пройти осенью. Согласно данным журналистов, аргентинские спортсмены в октябре отправятся на сборы в Китай и проведут там два товарищеских матча. В первой игре команда Аргентины планирует встретиться с Китаем, для второго матча они рассматривают сборные России, Японии и Южной Кореи, передает портал TyC Sports.