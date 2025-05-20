В РФС заявили, что Россия может провести товарищеский матч с Аргентиной

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против аргентинской команды, стороны ведут переговоры. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
— Матч возможен, но есть много сложных моментов, ведь чем выше уровень сборной, тем сложнее сопоставить графики и другие обстоятельства. Переговоры с разными командами ведутся, в том числе с командами такого высокого уровня, — отметил глава РФС, его цитирует РИА Новости.
15 мая появилась информация о том, что матч между сборными России и Аргентины может пройти осенью. Согласно данным журналистов, аргентинские спортсмены в октябре отправятся на сборы в Китай и проведут там два товарищеских матча. В первой игре команда Аргентины планирует встретиться с Китаем, для второго матча они рассматривают сборные России, Японии и Южной Кореи, передает портал TyC Sports.
19 мая СМИ сообщили, что Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии и Япония выступают против участия российских футболистов в международных турнирах.