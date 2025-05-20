Работы идут с опережением графика. Как продвигается реконструкция трассы М10

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как продвигается реконструкция участка автодороги М10 граница России (Селище) — Гомель — Кобрин (109,9−195 км), рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
Республиканская трасса реконструируется по параметрам I категории. Дорога будет иметь цементобетонное покрытие и четыре полосы для движения транспорта (по две в каждом направлении).
Строительные работы на объекте разделены на пять очередей. Общая длина участка — более 85 км. Заказчиком выступает РУП «Гомельавтодор», проектировщиком — ГП «Белгипродор». Подрядчиком определено ОАО «ДСТ № 2, Гомель». Реконструкция первой очереди стартовала в сентябре 2024 года и завершится в сентябре 2026-го (25 месяцев).
«В настоящее время смонтирован цементобетонный завод и началась укладка тощего бетона. Такая технология предусмотрена проектно-сметной документацией и используется в Гомельской области впервые», — отметили в пресс-службе.
Всего по проекту первой очереди необходимо устроить слой тощего бетона объемом около 40 тыс. куб.м. Как проинформировали в РУП «Гомельавтодор», работы идут с опережением графика. -0-