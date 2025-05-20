Сбитый под Истрой лосенок Илюша умер от остановки сердца

Ветеринары не смогли спасти сбитого на автодороге под Истрой лосенка Илюшу — детеныш умер от остановки сердца. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил телеканал 360.ru.
Авария, в результате которой пострадало животное, произошла вечером 18 мая: автомобилист сбил молодого лося и уехал. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова потребовала оказать помощь сбитому животному. Она уточнила, что в данной ситуации существовала явная несогласованность в действиях между различными ведомствами. Позже лосенка все же отправили на лечение. Вечером 19 мая неравнодушные жители Истринского округа устроили протесты, выйдя на улицы с плакатами, призывающими помочь пострадавшему животному.
Прокуратура Московской области заявила о подготовке проверки работы ответственных служб после неоказания своевременной помощи животному. Позже ветеринар Михаил Сучков рассказала, что детеныш из-за плохого самочувствия никого к себе не подпускал, что затрудняло оказание помощи. Кроме того, у малыша были сломаны две тазовые конечности, а одна из лап держалась только на кожном лоскуте. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого инцидента.