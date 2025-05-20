Сбитый под Истрой лосенок Илюша умер от остановки сердца

Прокуратура Московской области заявила о подготовке проверки работы ответственных служб после неоказания своевременной помощи животному. Позже ветеринар Михаил Сучков рассказала, что детеныш из-за плохого самочувствия никого к себе не подпускал, что затрудняло оказание помощи. Кроме того, у малыша были сломаны две тазовые конечности, а одна из лап держалась только на кожном лоскуте. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого инцидента.