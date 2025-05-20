«Не играли по-крупному»: Овечкина в компании одноклубников заметили в казино с пивом

Ранее защитник «Вашингтона» Александр Алексеев оказался в центре ночного скандала в Арлингтоне. По данным местных СМИ, 25-летний хоккеист стал участником уличной потасовки у бара. Очевидцы вызвали полицию, и при задержании силовики применили перцовый баллончик. Алексеева арестовали за появление в общественном месте в состоянии опьянения, но позже отпустили. В клубе уже начали внутреннее расследование.