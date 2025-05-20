Валерий Николаев рассказал о перевоплощении в деда и правильных актерских капризах

— Все зависит от продюсера и режиссера. Вообще Голливуд как некая производственная база — очень разный. Бывают примеры фантастической организации, как это было у Филлипа Нойса, Стивена Спилберга или Оливера Стоуна (актер снимался у этих режиссеров,. Соответственно, в фильмах «Святой» (1997), «Терминал» (2004) и «Поворот» (1997). — «МК»). Но были проекты, когда приезжаешь на съемку и просто диву даешься: вроде бы Голливуд, а все так бездарно. У нас то же самое. Иногда площадка работает как единый слаженный механизм, и делается все для того, чтобы актеры и режиссер дали на экране максимальный результат. А иногда теряется время, возникает лишняя нервозность из-за того, что не все привезли и так далее. Никогда не забуду, как снимался у Данелии в картине «Настя». Была ночная смена на Чистых прудах, в какой-то момент объявили перерыв. И пока все кушали, я увидел, как Георгий Николаевич протирает стекло трамвая платочком, чтобы камера, которая стояла на улице, лучше показала происходящее внутри вагона. Его площадка работала феноменально, режиссера слушали, открыв рот, и все его требования выполняли как можно точнее.