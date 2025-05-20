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Сердце не выдержало наркоза: Умер сбитый в Подмосковье лосёнок Илюша

Лосёнок Илюша, которого пытались спасти после ДТП в Подмосковье, скончался. По информации SHOT, он умер во время операции — сердце не выдержало наркоза.

Источник: Life.ru

В судьбе пострадавшего лосёнка участвовали как Министерство сельского хозяйства Московской области, так и добровольцы. Все откликнулись на беду животного, однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Причины аварии, в результате которой пострадал малыш, расследует прокуратура.

Напомним, что инцидент произошёл на подмосковной трассе, недалеко от посёлка Княжье Озеро. Там лосёнка сбил автомобиль — животное получило тяжелый перелом конечности, что лишило его возможности двигаться. Водитель не стал помогать, заявив, что это зверь должен компенсировать ему ущерб за ремонт машины. К счастью, нашлись и отзывчивые люди — именно благодаря их активности, резонансу в медиа (в том числе и публикациям Life.ru), накануне на место прибыли специалисты для спасения и эвакуации раненого малыша.