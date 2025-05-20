Сердце не выдержало наркоза: Умер сбитый в Подмосковье лосёнок Илюша

Напомним, что инцидент произошёл на подмосковной трассе, недалеко от посёлка Княжье Озеро. Там лосёнка сбил автомобиль — животное получило тяжелый перелом конечности, что лишило его возможности двигаться. Водитель не стал помогать, заявив, что это зверь должен компенсировать ему ущерб за ремонт машины. К счастью, нашлись и отзывчивые люди — именно благодаря их активности, резонансу в медиа (в том числе и публикациям Life.ru), накануне на место прибыли специалисты для спасения и эвакуации раненого малыша.