МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Документальный фильм депутата Госдумы и военного корреспондента Марины Ким «Азов* головного мозга — 2» расскажет об истинных причинах начала СВО, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Премьера фильма состоялась во вторник в Москве на территории Национального центра «Россия».
«Сегодня дефицит правды, правды о том, почему началась СВО, правды (о том — ред.), что делает сегодня наша российская славная армия для того, чтобы освободить не только Россию, но весь мир от нацизма. Что такое нацизм? Это когда одна нация говорит: “Мы лучше всех, остальные ничего не значат. Пусть они на своем языке не говорят, а говорят на нашем”. Хотя им-то трудно самим говорить на своем языке… И сегодня в этом фильме вы увидите правду», — сказала Москалькова в своем выступлении.
Омбудсмен напомнила, что вместе с командиром спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудиновым аппарат Москальковой старался спасти мирных жителей Курской области, которых нацисты загоняли в подвали и мучили.
«И нам это удалось», — подчеркнула омбудсмен.
Москалькова также выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за принятие на себя «исторической миссии борьбы с неонацизмом».
«Когда мне позвонили матери из Донецка, что их детей угнали на Запад, я не могла поверить. Как? Это нас обвиняют в том, что мы детей Украины вывозим и прячем? Мы нашли этих детей, и действительно мы вернули этих детей. Когда наступали наши войска на Мариуполь, то нацисты бессовестно и бессердечно занимали детские учреждения под опорные пункты, школы, детские сады и, в данном случае, спортивную школу, посадили всех детей в автобусы и вывезли в Львов, Польшу, Австрию. Именно в Австрии мы нашли этих детей, одной девочке 14 лет, мальчику 15 лет. И благодаря добрым и отзывчивым людям в Австрии и , конечно, нашему МИД удалось через Турцию их вернуть сюда», — напомнила Москалькова.
Омбудсмен также поблагодарила за осуществление обменов Минобороны РФ и главу ведомства Андрея Белоусова, а также тех генералов, которые в диалоге с украинской стороной добиваются возвращения соотечественников домой.
* Запрещенная в России террористическая организация.