Москалькова: фильм «Азов* головного мозга — 2» раскроет причины начала СВО

«Когда мне позвонили матери из Донецка, что их детей угнали на Запад, я не могла поверить. Как? Это нас обвиняют в том, что мы детей Украины вывозим и прячем? Мы нашли этих детей, и действительно мы вернули этих детей. Когда наступали наши войска на Мариуполь, то нацисты бессовестно и бессердечно занимали детские учреждения под опорные пункты, школы, детские сады и, в данном случае, спортивную школу, посадили всех детей в автобусы и вывезли в Львов, Польшу, Австрию. Именно в Австрии мы нашли этих детей, одной девочке 14 лет, мальчику 15 лет. И благодаря добрым и отзывчивым людям в Австрии и , конечно, нашему МИД удалось через Турцию их вернуть сюда», — напомнила Москалькова.