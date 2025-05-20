Лучших юных журналистов — победителей конкурса «Ты в эфире» наградили в Минске

«Сегодня мы не просто чествуем лучших из лучших. Это еще и возможность для повышения уровня профессионального мастерства. Мы предусмотрели диалоговую площадку с участием представителей СМИ — телевидения, радио и печатных изданий. Многие из них — преподаватели журфака БГУ, а значит, ребята могли поинтересоваться о нюансах организации вступительной кампании, чтобы позже связать свою жизнь и судьбу с журналистикой», — рассказал заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Виктор Филипенко.