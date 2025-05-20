Лучших юных журналистов — победителей конкурса «Ты в эфире» наградили в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наградили лучших юных журналистов — победителей конкурса «Ты в эфире». Корреспондент БЕЛТА узнала, чем удивляли конкурсанты и какие испытания им подготовили опытные коллеги.
По итогам областных этапов республиканского конкурса «Ты в эфире» было выбрано 105 победителей и призеров. Ребята прошли отбор у себя в регионах, а сегодня собрались в Минске на финал.
Участники боролись в пяти номинациях: подкаст, видеоматериалы, фотоматериалы, интернет-блог, PR-текст. Конкурсанты — школьники, которые посещают объединения по интересам или просто интересуются журналистикой. Итоговые соревнования проходили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи — таким образом организаторы дали молодым талантам шанс заявить о себе.
«Сегодня мы не просто чествуем лучших из лучших. Это еще и возможность для повышения уровня профессионального мастерства. Мы предусмотрели диалоговую площадку с участием представителей СМИ — телевидения, радио и печатных изданий. Многие из них — преподаватели журфака БГУ, а значит, ребята могли поинтересоваться о нюансах организации вступительной кампании, чтобы позже связать свою жизнь и судьбу с журналистикой», — рассказал заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Виктор Филипенко.
Он подчеркнул, что в работах конкурсантов прослеживается личностный подход. Участникам удалось передать харизму героя своего материала. «При оценке работ во внимание брались актуальность, форма подачи материала — с каждым годом они меняются, и хочется, чтобы ребята не отставали от трендов, которые приняты в мировом опыте журналистики», — добавил замдиректора.
Конкурсанты получили дипломы от Министерства образования. В числе подарков — мультимедийная техника.
Кроме мастер-классов, участники проходили дополнительные испытания прямо на месте. Например, предлагалось сделать ролик за полтора часа — начиная от идеи и заканчивая монтажом.
Для Анастасии Добринец журналистика — это сфера, в которой можно проявить себя и рассказать, что происходит вокруг. «Она раскрепощает, а сам формат работы подразумевает разнообразие. Подобные испытания — это отражение тех реалий, в которых работают современные специалисты», — пояснила она.
Дарья Ткачева и Дарья Ходарук начали интересоваться журналистикой еще в 8-м классе со школьного телевидения, занимаются этим уже три года: снимают репортажи, рассказывают о конкурсах и мероприятиях. «Снимали видео на протяжении поездки (на финал конкурса. — Прим. БЕЛТА) и думаем вставить его в ролик для испытания. В ходе конкурса узнаем что-то новое и почерпнем идеи для собственных проектов, поделимся опытом и найдем новые знакомства», — отметила Дарья Ткачева.
Милане Новацкой предложил поучаствовать в конкурсе руководитель. «В нашем проекте мы рассказываем о ценностях белорусского народа: культуре, природе, столице. Нами заинтересовалось большое количество людей, в том числе и СМИ. Уже успели дать интервью», — поделилась она. -0-