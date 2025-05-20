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«Это не вопрос денег»: Илон Маск рассказал о планах на будущее

Американский предприниматель Илон Маск во вторник, 20 мая, заявил, что продолжит возглавлять основанную им компанию Tesla через пять лет, но планирует отойти от политики.

Американский предприниматель Илон Маск во вторник, 20 мая, заявил, что продолжит возглавлять основанную им компанию Tesla через пять лет, но планирует отойти от политики.

Бизнесмен пообещал, что в будущем будет тратить «гораздо меньше» времени на политику, поскольку, по его мнению, он и так сделал уже достаточно.

При этом Маск отметил, что его стремление располагать большим количеством акций Tesla связано не с желанием получить больше денежных средств.

— Это не вопрос денег. Это вопрос разумного контроля за будущим компании, — подчеркнул Маск в интервью агентству Bloomberg.

1 мая СМИ сообщили, что совет директоров компании Tesla начал поиск нового генерального директора на смену Илону Маску из-за снижения стоимости акций на фондовом рынке и недовольства части инвесторов. Оно связано с тем, что предприниматель сосредоточен не на управлении компанией, а на работе в департаменте государственной эффективности США, который он возглавляет.

21 апреля появились сообщения о том, что Илон Маск рассматривает уход с должности из-за «неэтичных нападок» со стороны политиков левого толка. Статус спецсотрудника бизнесмена истекает в мае, и его продление находится под вопросом.