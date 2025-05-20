«Это не вопрос денег»: Илон Маск рассказал о планах на будущее

1 мая СМИ сообщили, что совет директоров компании Tesla начал поиск нового генерального директора на смену Илону Маску из-за снижения стоимости акций на фондовом рынке и недовольства части инвесторов. Оно связано с тем, что предприниматель сосредоточен не на управлении компанией, а на работе в департаменте государственной эффективности США, который он возглавляет.