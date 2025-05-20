«Это не вопрос денег»: Илон Маск рассказал о планах на будущее

Американский предприниматель Илон Маск во вторник, 20 мая, заявил, что продолжит возглавлять основанную им компанию Tesla через пять лет, но планирует отойти от политики.
Бизнесмен пообещал, что в будущем будет тратить «гораздо меньше» времени на политику, поскольку, по его мнению, он и так сделал уже достаточно.
При этом Маск отметил, что его стремление располагать большим количеством акций Tesla связано не с желанием получить больше денежных средств.
— Это не вопрос денег. Это вопрос разумного контроля за будущим компании, — подчеркнул Маск в интервью агентству Bloomberg.
1 мая СМИ сообщили, что совет директоров компании Tesla начал поиск нового генерального директора на смену Илону Маску из-за снижения стоимости акций на фондовом рынке и недовольства части инвесторов. Оно связано с тем, что предприниматель сосредоточен не на управлении компанией, а на работе в департаменте государственной эффективности США, который он возглавляет.
21 апреля появились сообщения о том, что Илон Маск рассматривает уход с должности из-за «неэтичных нападок» со стороны политиков левого толка. Статус спецсотрудника бизнесмена истекает в мае, и его продление находится под вопросом.