Полномочия одного из богатейших депутатов Госдумы Савченко досрочно прекратят

Полномочия одного из богатейших депутатов Государственной думы от фракции «Единая Россия» Олега Савченко будут досрочно прекращены. Соответствующе постановление во вторник, 20 мая, была опубликовано на официальном сайте нижней палаты российского парламента.
По словам депутата, такое решение связано с проектом транспортного коридора, которым он начал заниматься еще до избрания в 2021 году. Он отметил, что на его развитие нужно достаточно времени и сил.
— Буду заниматься тем же, чем и раньше, — администрировать, организовывать все и запускать «в плавание», — передает слова Савченко РБК.
3 апреля Госдума также приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата фракции Либерально-демократической партии России Юрия Напсо. Причиной лишения мандата стало неисполнение депутатом обязанностей, в частности, отсутствие на заседаниях палаты парламента более 30 дней. Позже Напсо подал иск в Верховный суд, оспаривая решение думской комиссии по регламенту. Политик заявил, что расчеты, на которых основано решение о его 200-дневном отсутствии, являются ошибочными.