Вяльбе рассказала, сколько лыжник Большунов зарабатывает в сборной

Даже такой титулованный спортсмен, как олимпийский чемпион Александр Большунов, с зарплатой в 140 тысяч рублей вынужден тщательно рассчитывать свои финансы и не может позволить себе отказаться от спонсорских соглашений в пользу продвижения отечественных брендов. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.