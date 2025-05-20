Вяльбе рассказала, сколько лыжник Большунов зарабатывает в сборной

Даже такой титулованный спортсмен, как олимпийский чемпион Александр Большунов, с зарплатой в 140 тысяч рублей вынужден тщательно рассчитывать свои финансы и не может позволить себе отказаться от спонсорских соглашений в пользу продвижения отечественных брендов. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Во вторник, 20 мая, прославленная советская лыжница выступила на круглом столе в Государственной думе на тему «О текущем состоянии импортозамещения в сфере физической культуры и спорта в РФ: проблемы и перспективы».
По словам Вяльбе, Большунов ежемесячно получает в Центре спортивной подготовки сборных команд России 140 тысяч рублей. Он также зарабатывает деньги на рекламе.
«Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. Я буду готова работать с компаниями, которые будут платить спортсменам», — подчеркнула глава ФЛГР.
Напомним, Большунову 28 лет. Он является обладателем трех золотых олимпийских медалей, завоеванных в Пекине. Кроме того, он — чемпион мира, двукратный триумфатор многодневной гонки «Тур де Ски» и двукратный победитель Кубка мира.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал Вяльбе добровольно покинуть пост главы ФЛГР.