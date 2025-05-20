Стали известны самые подорожавшие продукты в Ростовской области

Согласно данным Ростовстата, в апреле текущего года в Ростовской области зафиксирован рост цен на большинство продовольственных товаров. Наиболее значительное подорожание коснулось свежих овощей — 2,88% и хлебобулочных изделий — 2,23% по сравнению с мартом текущего года. Цены на остальные категории продуктов увеличились незначительно — не более чем на 1,1%.
При анализе динамики с декабря прошлого года выявлены более существенные изменения. Так, алкогольная продукция подорожала на 9,35%, плодоовощные товары — на 12%, яйца, напротив, подешевели на 15,2%, также снижение цен на 1,7% отмечено в категории круп и бобовых.
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