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Брест завершает отопительный сезон

Отопительный сезон завершается для всех потребителей тепловой энергии. «С завтрашнего дня подача тепла потребителям будет прекращена и возобновляться в этом весенне-летнем сезоне больше не будет», — проинформировали в горисполкоме.

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте отключают отопление в связи с установлением устойчивой положительной температуры воздуха. Об этом сообщили БЕЛТА в Брестском горисполкоме.

Отопительный сезон завершается для всех потребителей тепловой энергии. «С завтрашнего дня подача тепла потребителям будет прекращена и возобновляться в этом весенне-летнем сезоне больше не будет», — проинформировали в горисполкоме.

Как сообщалось, ранее в городах и районах области из-за холодной погоды приняли решение о включении отопления в социальных объектах: больницах, детских садах, школах. Также местные исполнительные комитеты принимали решения о включении отопления и в жилищном фонде. -0-