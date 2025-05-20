Брест завершает отопительный сезон

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте отключают отопление в связи с установлением устойчивой положительной температуры воздуха. Об этом сообщили БЕЛТА в Брестском горисполкоме.
Отопительный сезон завершается для всех потребителей тепловой энергии. «С завтрашнего дня подача тепла потребителям будет прекращена и возобновляться в этом весенне-летнем сезоне больше не будет», — проинформировали в горисполкоме.
Как сообщалось, ранее в городах и районах области из-за холодной погоды приняли решение о включении отопления в социальных объектах: больницах, детских садах, школах. Также местные исполнительные комитеты принимали решения о включении отопления и в жилищном фонде. -0-