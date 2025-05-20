Уволенная из-за угроз дочери вологодская чиновница сочла отставку разумной

Причиной для отставки стала публикация видеоролика дочери Шевцовой, на котором девушка заявляла о статусе матери и грозилась благодаря ему отправить своих недругов на СВО. Позже Шевцова принесла публичные извинения за инцидент и пояснила, что провела с дочерью серьезную беседу. Губернатор Георгий Филимонов объяснил, что увольнение связано с «ценностной несовместимостью проступка дочери с принципами и идеологией работы команды правительства» региона. По его словам, экс-глава муниципалитета сможет реализовать себя в иных сферах, не связанных с государственной службой.