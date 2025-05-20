Уволенная из-за угроз дочери вологодская чиновница сочла отставку разумной

Чиновница перестанет работать на госслужбе.
Бывшая глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова поддержала решение губернатора региона Георгия Филимонова об ее отставке. Об этом сообщает РБК. По словам Шевцовой, она не намерена оспаривать действия руководства области и считает решение справедливым.
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«Оценивать решения губернатора я не буду, он прав, все правильно. Я хочу приносить пользу своей стране», — прокомментировала свой уход Юлия Шевцова изданию. Она отметила, что после произошедшего намерена продолжать общественную деятельность, но уже вне сферы государственной службы.
Причиной для отставки стала публикация видеоролика дочери Шевцовой, на котором девушка заявляла о статусе матери и грозилась благодаря ему отправить своих недругов на СВО. Позже Шевцова принесла публичные извинения за инцидент и пояснила, что провела с дочерью серьезную беседу. Губернатор Георгий Филимонов объяснил, что увольнение связано с «ценностной несовместимостью проступка дочери с принципами и идеологией работы команды правительства» региона. По его словам, экс-глава муниципалитета сможет реализовать себя в иных сферах, не связанных с государственной службой.