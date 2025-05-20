«Путь едут в Россию без родственников и учат язык»: как РФ борется с мигрантами-нарушителями

Общественная палата предложила лишать гражданства нелояльных экс-мигрантов.
Число мигрантов в России превысило шесть миллионов; многие из них не владеют русским языком, из-за чего проваливают обязательные экзамены, а также привозят родственников, увеличивая нагрузку на социальную инфраструктуру, сообщили в МВД РФ. Глава СКР Александр Бастрыкин, в свою очередь, сообщил 20 мая, что свыше 50% тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России, связаны с незаконным оборотом наркотических средств. Кроме того, в 2024 году на 20% увеличилось количество развратных действий сексуального характера, совершенных мигрантами. Они нарушают общественный порядок, вызывая беспокойство властей и местных жителей.
В связи с этим правительство принимает ряд мер для стабилизации ситуации и улучшения интеграции мигрантов в общество. С 1 апреля для них ввели обязательный экзамен по русскому языку, материалы которого будут ежегодно обновляться. У мигрантов могут аннулировать языковые сертификаты, а тех, кто уже успел получить гражданство, в особых случаях лишают его. Подробнее о том, как в России борются с мигрантами-нарушителями и с какими предложениями выступают власти и силовики — в материале URA.RU.
Какие преступления совершают мигранты в России.
Свыше половины тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России, связаны с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Более половины тяжких преступлений, совершенных мигрантами, 65% — оборот наркотических средств. Они к нам завозят наркоту», — заявил Бастрыкин на профильной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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В качестве одного из примеров нарушений со стороны мигрантов можно привести челябинское кафе, в котором незаконно и в условиях антисанитарии работают иностранцы. «В городе функционирует заведение общественного питания, где незаконно трудоустроены мигранты, работники нарушают санитарные нормы и не имеют медицинских книжек», — сообщила пресс-служба СКР.
Владельцы кафе также не смогли предоставить документы, разрешающие торговлю продукцией. В региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) организована процессуальная проверка. Исполняющему обязанности руководителя ведомства Алексею Шавкунову требуется доложить Бастрыкину о результатах проверки.
Провал тестирования по русскому языку: сдали его всего 27 детей мигрантов.
Только 27 детей мигрантов смогли сдать экзамен по русскому языку для поступления в российские школы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С момента старта тестирования на участие подали заявки 1762 человека, к сдаче экзамена были допущены только 335 из них.
Какие меры предлагают силовики и власти.
Запретить мигрантам ввозить в Россию родственников.
Бастрыкин предложил свои меры воздействия на мигрантов, не желающих соблюдать законыФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Александр Бастрыкин выразил мнение, что текущая система оформления патентов для иностранных граждан и их свободное передвижение внутри страны требуют корректировки. «Обязательно заключение контракта иностранного рабочего с конкретной организацией, с определением вида деятельности и срока работы на территории России. Контракт заключать не более чем на год. И по окончании трудового соглашения, по истечении срока давности он убывает к себе на родину», — отметил Бастрыкин.
По словам главы Следственного комитета, такие меры помогут навести порядок в миграционной сфере и разгрузить социальную систему. Бастрыкин подчеркнул, что присутствие семей мигрантов создает дополнительную нагрузку на социальные и образовательные учреждения.
Отправлять домой не сдавших тест по языку детей мигрантов.
Власти предложили отправлять детей мигрантов, которые три раза не смогли сдать тест на знание русского языка, обратно на родину. Соответствующее заявление сделал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в рамках форума «Россия — Исламский мир» в Казани. По мнению парламентария, ограничение количества попыток сдачи экзамена поможет повысить уровень образования в российских школах.
Лишать российского гражданства мигрантов, нелояльных к российским ценностям, предложили в РФФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
«Не способны учиться — надо не просто дать возможность один раз сдать, второй раз пересдать, а ограничить количество. Три раза. Не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка», — заявил Нилов.
Ужесточить экзамен для мигрантов по русскому языку.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал предстоящие изменения в процессе сдачи экзамена по русскому языку как иностранному. По его словам, скоро будет предложено добавить устную часть экзамена с видеозаписью.
«В ближайшие дни мы выходим с предложением введения устной части, с видеозаписью, где он [мигрант] имя свое озвучивает и ведет диалог», — подчеркнул Музаев. Это нововведение, как ожидается, повысит качество оценки знаний русского языка у мигрантов, что важно для тех, кто претендует на получение патента и планирует долгосрочное пребывание в России.
Рособрнадзор в сотрудничестве с Министерством просвещения усилит контроль за процессом тестирования мигрантов по русскому языкуФото: Илья Московец © URA.RU.
Устная часть экзамена позволит лучше оценить способность мигрантов к общению на русском языке в повседневных и рабочих ситуациях. Ее введение станет значимым шагом в процессе интеграции иностранных граждан, облегчит их адаптацию и повысит их шансы на успешное трудоустройство.
Ежегодно обновлять экзамен для мигрантов.
Рособрнадзор предложил изменить частоту пересмотра структуры экзамена по русскому языку для мигрантов с трех раз в год на один раз. Новый проект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения касаются пункта 2 приказа Рособрнадзора от 18 мая 2021 года № 675. В пояснительной записке уточняется, что такая корректировка способствует улучшению качества экзамена и более эффективно отражает тенденции автоматизации его проведения.
Аннулировать языковые сертификаты.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил об аннулировании более 9 тысяч сертификатов о знании русского языка за 2024 год. Информацию об этом передает Общественная Служба Новостей.
«МВД… за 2024 год, если не ошибаюсь, свыше 9 тысяч по итогам 2024 года аннулировано сертификатов», — указал Музаев. Как отметил глава Рособрнадзора, основной причиной аннулирования сертификатов стало убеждение сотрудников МВД в том, что держатели этих документов не владеют русским языком на должном уровне.
В России 81% детей мигрантов не были допущены к тестированию на знание русского языкаФото: Анна Майорова © URA.RU.
Ввести в России рейтинг мигрантов.
Глава СРЗП и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил правительству России разработать систему рейтинга для мигрантов, подобную той, которая используется в Китае. По его мнению, каждого мигранта следует оценивать с учетом различных параметров. Об этом он заявил во время брифинга с журналистами, информацию передает Telegram-канал RTVI.
«И я думаю, что можно по примеру [Китая] ввести такой рейтинг для каждого мигранта», — отметил Миронов. Депутат также указал на возможные последствия для мигрантов с низкими показателями в рейтинге. По его словам, при низком рейтинге могут быть приняты меры по депортации не только самого мигранта, но и его семьи.
Принимать меры против мигрантов, чьи дети не сдали тест по русскому языку.
В России собираются ограничить двумя годами максимальное число попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языкаФото: Размик Закарян © URA.RU.
Дети мигрантов, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, получат возможность на повторную попытку в течение трех месяцев. О новых мерах, касающихся детей мигрантов и их зачисления в российские школы объявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме.
«В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями, если и через три месяца ребенок не сдал, то они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», — подчеркнул Музаев. По его словам, дети мигрантов, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, получат возможность на повторную попытку в течение трех месяцев.
Лишать гражданства бывших мигрантов, не принявших российские традиции.
Лишать российского гражданства мигрантов, нелояльных к российским ценностям, предложил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло. Об этом он заявил в интервью корреспонденту URA.RU.
«Миграционная политика должна быть направлена на привлечение только тех, кто приезжает в Россию для работы. Нужно лишать гражданства тех, кто получил его в последние 10−15 лет, но не смог адаптироваться к российской культуре, особенно если их дети не говорят по-русски или замечены в преступлениях. Мы должны очистить нашу страну фактически от людей, которые представляют угрозу национальной безопасности», — заявил он.