«Путь едут в Россию без родственников и учат язык»: как РФ борется с мигрантами-нарушителями

«Миграционная политика должна быть направлена на привлечение только тех, кто приезжает в Россию для работы. Нужно лишать гражданства тех, кто получил его в последние 10−15 лет, но не смог адаптироваться к российской культуре, особенно если их дети не говорят по-русски или замечены в преступлениях. Мы должны очистить нашу страну фактически от людей, которые представляют угрозу национальной безопасности», — заявил он.