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Открытая автопарковка обустроена для жителей Выхино-Жулебино

Бесплатное парковочное пространство на 15 машиномест организовано в районе Выхино-Жулебино на месте бывшей платной огороженной стоянки. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Земельный участок площадью 300 кв. м ранее был предоставлен городом под огороженную платную стоянку, однако после прекращения договорных отношений с арендатором ее дальнейшее размещение было признано нецелесообразным. После изменения правового статуса участка ограждения были демонтированы, участок заасфальтирован и обновлен, а освобожденное пространство стало доступно для свободной парковки автомобилей», — приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Уточняется, что свободные машиноместа рядом с д. 34, корп. 3 на ул. Ташкентская появились по инициативе контрольного ведомства в рамках программы по преобразованию коммерческих автостоянок в общедоступные парковочные площадки. Данная программа направлена на улучшение столичной инфраструктуры и создание комфортной городской среды.

Глава контрольного ведомства отметил, что подобные земельные участки в различных районах столицы после прекращения действия договора аренды с пользователем обустраиваются как дополнительные машиноместа для паркования личного автотранспорта горожан. В результате преобразование коммерческих стоянок в бесплатные автопарковки позволяет значительно повысить эффективность использования городской территории.