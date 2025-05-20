Умер сбитый под Истрой лосенок Илюша

Сначала волонтеры рассматривали вариант эвтаназии, чтобы избавить лосенка от мучений, но сотрудники национального парка «Лосиный остров» предложили свою помощь. Они перевезли Илюшу в ветеринарную клинику, где у него диагностировали переломы задних конечностей и вероятные повреждения внутренних органов. После этого началась подготовка к хирургическому вмешательству.