Умер сбитый под Истрой лосенок Илюша

В Истринском районе Московской области трагически погиб лосенок по имени Илюша, которого сбила машина. Несмотря на отчаянные попытки ветеринаров, спасти его не удалось. Сердце животного остановилось из-за наркоза, необходимого для проведения операции.
«Ветеринары всеми силами пытались спасти сохатого, но его состояние было слишком тяжелым», — сообщает StarHit.
Напомним, инцидент произошел вечером 18 мая. Лосёнка сбила машина на дороге в Истринском районе. Около суток раненый зверь находился без помощи на обочине, что вызвало активное обсуждение в Telegram-каналах.
Сначала волонтеры рассматривали вариант эвтаназии, чтобы избавить лосенка от мучений, но сотрудники национального парка «Лосиный остров» предложили свою помощь. Они перевезли Илюшу в ветеринарную клинику, где у него диагностировали переломы задних конечностей и вероятные повреждения внутренних органов. После этого началась подготовка к хирургическому вмешательству.
Ранее сообщалось, что в южноуральском нацпарке воспитали лося, победившего стаю волков.