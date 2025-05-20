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Умер сбитый под Истрой лосенок Илюша

Лосенок Илюша скончался из-за наркоза перед операцией.

Источник: Аргументы и факты

В Истринском районе Московской области трагически погиб лосенок по имени Илюша, которого сбила машина. Несмотря на отчаянные попытки ветеринаров, спасти его не удалось. Сердце животного остановилось из-за наркоза, необходимого для проведения операции.

«Ветеринары всеми силами пытались спасти сохатого, но его состояние было слишком тяжелым», — сообщает StarHit.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 мая. Лосёнка сбила машина на дороге в Истринском районе. Около суток раненый зверь находился без помощи на обочине, что вызвало активное обсуждение в Telegram-каналах.

Сначала волонтеры рассматривали вариант эвтаназии, чтобы избавить лосенка от мучений, но сотрудники национального парка «Лосиный остров» предложили свою помощь. Они перевезли Илюшу в ветеринарную клинику, где у него диагностировали переломы задних конечностей и вероятные повреждения внутренних органов. После этого началась подготовка к хирургическому вмешательству.

Ранее сообщалось, что в южноуральском нацпарке воспитали лося, победившего стаю волков.