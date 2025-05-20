Около 170 пар зарегистрируют брак на открытии Всероссийского свадебного фестиваля

Фестиваль «Россия соединяет сердца», дебютировавший в 2024 году, быстро стал популярным и превратился в прекрасную традицию. Свидетельством его успеха является растущее число пар, решивших связать себя узами брака на его площадке: если в прошлом году их было 151, то в этом году уже 170. Фестиваль, который продлится до 13 июля, предлагает насыщенную программу, включающую экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи.