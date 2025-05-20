Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению нового раунда переговоров с Российской Федерацией. Об этом нелегитимный глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
«Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами — прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат», — написал он.
Зеленский ответил, что Киев и его союзники в настоящий момент обсуждают детали новых переговоров с Россией после прошедших накануне контактов с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, что делегации России и Украины скоро встретятся на втором этапе переговоров. Как отметил дипломат, стороны могут обсудить возможное кратковременное прекращение огня в зоне конфликта.
Президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва готова начать совместную с представителями Киева работу над меморандумом о будущем мирном договоре.